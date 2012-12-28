Игорь Артамонов сообщил о детонации взрывоопасных объектов и повреждении энергоинфраструктуры
В Липецке и Липецком районе пассажирский транспорт не работает до отбоя красного уровня
В Липецке и Липецком районе пассажирский транспорт не работает до отбоя красного уровня
Игорь Артамонов сообщил о детонации взрывоопасных объектов и повреждении энергоинфраструктуры
Происшествия
12386
сегодня, 06:10
6
В результате атаки БПЛА в Липецкой области пострадали шесть человек
Все они госпитализированы.
Напомним, ночью на военном аэродроме возник пожар, по данным губернатора, сдетонировали боеприпасы. В городе из-за повреждения энергетического объекта без света несколько часов обставались пять микрорайонов.
Для ликвидации последствий детонации боеприпасов проводится эвакуация села Копцевы Хутора, деревень Федоровка, Яковлевка и Тынковка.
16
35
24
2
10
Комментарии (6)