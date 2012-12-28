В результате атаки БПЛА в Липецкой области пострадали шесть человек

Все они госпитализированы.

По предварительной информации, в результате атаки массированной атаки БПЛА на Липецк пострадали шесть человек. Всем пострадавшим оказывается помощь в больницах города. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Напомним, ночью на военном аэродроме возник пожар, по данным губернатора, сдетонировали боеприпасы. В городе из-за повреждения энергетического объекта без света несколько часов обставались пять микрорайонов.Для ликвидации последствий детонации боеприпасов проводится эвакуация села Копцевы Хутора, деревень Федоровка, Яковлевка и Тынковка.