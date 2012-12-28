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Происшествия
В результате ночной атаки БПЛА без света остались пять микрорайонов Липецка
Происшествия
В Липецке и Липецком районе пассажирский транспорт не работает до отбоя красного уровня
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сегодня, 06:10
6

В результате атаки БПЛА в Липецкой области пострадали шесть человек

Все они госпитализированы.

По предварительной информации, в результате атаки массированной атаки БПЛА на Липецк пострадали шесть человек. Всем пострадавшим оказывается помощь в больницах города. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. 

Напомним, ночью на военном аэродроме возник пожар, по данным губернатора, сдетонировали боеприпасы. В городе из-за повреждения энергетического объекта без света несколько часов обставались пять микрорайонов. 

Для ликвидации последствий детонации боеприпасов проводится эвакуация села Копцевы Хутора, деревень Федоровка, Яковлевка и Тынковка. 
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Баба баня
5 минут назад
Господи, спаси и сохрани нашу нацию.. Не дай погибнуть России. Молюсь за нас всех..
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Анатолий
12 минут назад
Я не пойму почему снаряды не хранятся в бетонном бункере на глубине скажем 10 метров? Этого следовало ожидать от фашиского режима, что как они получат самолеты F -16, наши аэродромы будут главной мишенью для них.
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!!!
21 минуту назад
Университетский света так и нет!!!
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Не мои слова
37 минут назад
..А город подумал, ученья идут...
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И
43 минуты назад
Что дальше? Оставите это безнаказанно??? Дальше будете позволять нас уничтожать? Может пора показать кто мы, чтобы нас только боялись?
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МАЛИНА ШИП
47 минут назад
Всем пострадавшим скорейшего выздоровления!
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