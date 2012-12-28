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Общество
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сегодня, 09:30
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Детские сады в Липецке работают в штатном режиме, но многие родители малышей не повели
В некоторых группах сегодня оказалось по один-два человека.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, детские сады действуют в соответствии с информацией об объявлении того или иного уровня опасности, предоставленной губернатором Липецкой области. Если объявлен красный уровень опасности, все остаются дома. Как только поступает сообщение об отмене, все функционирует в штатном режиме. Взрослые люди выходят на работу, если есть необходимость, отдают детей в сад. Родители имеют право даже при отмене красного уровня опасности остаться с детьми дома.
На данный момент все детские сады в городе работают в штатном режиме.
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