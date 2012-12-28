18-летняя липчанка продала бывшему одногруппнику карту и теперь может сесть на три года
«Лидер», «Флагман», «Зевс», «Триумф-Л»: Госжилинспекция аннулировала лицензии у этих «управляшек»
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Общество
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48 минут назад
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«Лидер», «Флагман», «Зевс», «Триумф-Л»: Госжилинспекция аннулировала лицензии у этих «управляшек»
Жители Липецка продолжают заваливать мэрию жалобами на бездействие УК в подаче горячей воды и отопления.
Глава города Михаил Щербаков спросил, запитаны ли теплом по нормальным, а не по аварийным схемам 8-й и 14-й микрорайоны. Оказалось, что 14-й микрорайон из-за аварии у стоматологической поликлиники на Циолковского пока ещё висит на резервной схеме отопления.
Михаил Щербаков задал Виталию Маклакову ещё один вопрос, оставшийся без ответа: сколько у «РИР Энерго» просроченных в плане восстановления благоустройства раскопок? Такая реакция не пришлась мэру по душе. И он созвал на среду совещание с участием всех ресурсоснабжающих организаций, чтобы получить ответ на один вопрос: сроки уборки ям с городских улиц. «Чтобы мы смогли проинформировать об этом липчан».
Также Владимир Яриков сообщил, что на перебои с горячим водоснабжением на прошлой неделе получено 789 жалоб от жителей 430 домов. Регулировка внутридомовых сетей — это прерогатива «управляшек». А ещё выяснилось, что департамент находится в конкурсных процедурах поиска временных управляющих компаний для 56 домов.
Главу города удивило присутствие в реестре УК, взявших на себя обязательства обслуживать дома, оставшиеся по разным причинам без управления, компании «Флагман» — у неё месяц назад Госжилинспекция отозвала лицензию. Также мэр был в недоумении от того, что раскритикованная им на прошлой оперативке УК «Перспектива», оказывается, также ответственна за поддержание порядка в 11 домах. «А ведь это «пустышка!»»
Владимир Яриков и вице-мэр Павел Кузнецов прокомментировали это тем, что во временный реестр УК, созданный по постановлению № 1616 правительства РФ, регулирующий порядок определения управляющей организации для многоквартирного дома в ситуациях, когда жильцы не самостоятельно не выбрали способ управления домом, УК включаются на год. А за это время с самими «управляшками» может случиться что угодно. К примеру, «Флагман» лишили лицензии (GOROD48 выяснил, что с начала осени ГЖИ отозвала лицензии ещё у трёх УК: «Лидер», «Зевс», «Триумф-Л»).
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