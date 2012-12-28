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48 минут назад
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«Лидер», «Флагман», «Зевс», «Триумф-Л»: Госжилинспекция аннулировала лицензии у этих «управляшек»

Жители Липецка продолжают заваливать мэрию жалобами на бездействие УК в подаче горячей воды и отопления.

Сегодня на оперативном совещании в мэрии Липецка председатель департамента ЖКХ Владимир Яриков сообщил, что на прошлой неделе во все инстанции горожане отправили 1672 жалобы на холодные или еле тёплые батареи. И тут же пояснил, что на самом деле по состоянию на утро этого понедельника из-за 13 порывов на сетях «РИР Энерго» отопления не было в четырёх многоэтажках, в которых живёт 661 человек, и трёх социальных объектах — стоматологии на Циолковского, 22, поликлинике № 4 на Гагарина, 139 и библиотеке на проспекте Победы, 85. Представитель «РИР Энерго» Виталий Маклаков тут же сообщил, что по одному адресу тепло уже подано — в дом на улице Гагарина, 147а. По остальным адресам — на улице Гагарина, 139, Папина, 37 и Звёздной, 8/2 — идут ремонтно-восстановительные работы.

Глава города Михаил Щербаков спросил, запитаны ли теплом по нормальным, а не по аварийным схемам 8-й и 14-й микрорайоны. Оказалось, что 14-й микрорайон из-за аварии у стоматологической поликлиники на Циолковского пока ещё висит на резервной схеме отопления.

Михаил Щербаков задал Виталию Маклакову ещё один вопрос, оставшийся без ответа: сколько у «РИР Энерго» просроченных в плане восстановления благоустройства раскопок? Такая реакция не пришлась мэру по душе. И он созвал на среду совещание с участием всех ресурсоснабжающих организаций, чтобы получить ответ на один вопрос: сроки уборки ям с городских улиц. «Чтобы мы смогли проинформировать об этом липчан».

Также Владимир Яриков сообщил, что на перебои с горячим водоснабжением на прошлой неделе получено 789 жалоб от жителей 430 домов. Регулировка внутридомовых сетей — это прерогатива «управляшек». А ещё выяснилось, что департамент находится в конкурсных процедурах поиска временных управляющих компаний для 56 домов.

Главу города удивило присутствие в реестре УК, взявших на себя обязательства обслуживать дома, оставшиеся по разным причинам без управления, компании «Флагман» — у неё месяц назад Госжилинспекция отозвала лицензию. Также мэр был в недоумении от того, что раскритикованная им на прошлой оперативке УК «Перспектива», оказывается, также ответственна за поддержание порядка в 11 домах. «А ведь это «пустышка!»»

Владимир Яриков и вице-мэр Павел Кузнецов прокомментировали это тем, что во временный реестр УК, созданный по постановлению № 1616 правительства РФ, регулирующий порядок определения управляющей организации для многоквартирного дома в ситуациях, когда жильцы не самостоятельно не выбрали способ управления домом, УК включаются на год. А за это время с самими «управляшками» может случиться что угодно. К примеру, «Флагман» лишили лицензии (GOROD48 выяснил, что с начала осени ГЖИ отозвала лицензии ещё у трёх УК: «Лидер», «Зевс», «Триумф-Л»).
отопительный сезон
управляющие компании
администрация Липецка
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Попандопуло
6 минут назад
Подозреваю, что мы накануне грандиозного шухера.
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Елецкая 10а.
13 минут назад
Ждали месяц отопления. Дали 5.11.26. Теперь еще месяц регулировать будут. УК Парус. По их данным все у нас хорошо, даже начислили плату за октябрь.
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Захарова
19 минут назад
ну если мэру жилинспекция врет, то что тогда говорить о нас, простых липчан
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Пора бы
20 минут назад
Не аннулировать лицензии, а возбуждать уголовные дела.
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липчанка
32 минуты назад
А пул. Циолковского, д.6\4 не было отопления и горячей воды весь ноябрь, но об этом тишина. Показушники.
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гость
38 минут назад
их все УК через одну аннулировавть
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