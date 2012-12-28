«ВАЗ» перевернулся на районной дороге: водитель погиб

Вчера на дорогах области ещё один человек пострадал.



Авария со смертельным исходом произошла 9 ноября в Лебедянском округе на дороге Лебедянь — Большой Верх — Яблонево: в половине четвёртого дня 38-летний водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. От полученных травм водитель умер на месте.58-летняя женщина получила травмы на дороге Липецк — Грязи в Грязинском округе: столкнулись скутер под её управлением и автомобиль «ГАЗ» с 70-летним водителем. Женщина госпитализирована.Вчера автоинспекторы зарегистрировали ещё 21 столкновение автомобилей, эти аварии обошлись без пострадавших.