«Лидер», «Флагман», «Зевс», «Триумф-Л»: Госжилинспекция аннулировала лицензии у этих «управляшек»
«Ленд Ровер Рейндж Ровер Спорт» арестован и может отойти государству: его водитель дважды попался пьяным
«Лидер», «Флагман», «Зевс», «Триумф-Л»: Госжилинспекция аннулировала лицензии у этих «управляшек»
«Ленд Ровер Рейндж Ровер Спорт» арестован и может отойти государству: его водитель дважды попался пьяным
Происшествия
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46 минут назад
«ВАЗ» перевернулся на районной дороге: водитель погиб
Вчера на дорогах области ещё один человек пострадал.
58-летняя женщина получила травмы на дороге Липецк — Грязи в Грязинском округе: столкнулись скутер под её управлением и автомобиль «ГАЗ» с 70-летним водителем. Женщина госпитализирована.
Вчера автоинспекторы зарегистрировали ещё 21 столкновение автомобилей, эти аварии обошлись без пострадавших.
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