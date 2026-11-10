«Логан» из Белгородской области загорелся в Липецке

Автомобиль вскрывали специнструментом, чтобы быстрее потушить.

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Вечером 10 ноября на проспекте Победы в Липецке загорелся автомобиль «Рено Логан» с белгородскими номерами.По словам очевидцев пожара, он начался в подкапотном пространстве машины. На место происшествия оперативно прибыли два пожарных автомобиля.— Спасатели вскрывали капот с помощью болгарки. Никто не пострадал, — рассказали очевидцы GOROD48.