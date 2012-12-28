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Происшествия
В Липецке и Липецком районе пассажирский транспорт не работает до отбоя красного уровня
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9419
сегодня, 06:06
18

В Липецке и Липецком районе пассажирский транспорт не работает до отбоя красного уровня

В Липецке и Липецком районе остановлено движение пассажирского транспорта. Движение будет восстановлено после отмены красного уровня опасности.

Жителей города и района правительство области просит не скапливаться на остановках общественного транспорта и немедленно перейти в безопасное место.
БПЛА
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Комментарии (18)

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Как гость
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Сначала новые
Почему
34 минуты назад
Транспорт едет?
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Сергей
37 минут назад
А как люди попадают на работу
Ответить
Сделайте
37 минут назад
Сегодня не рабочим днем. Закройте все магазины, частные клиники. Людям плевать на указания, прутся в 5 утра, им срочно надо
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Ю
46 минут назад
А на работу как???
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Fin48
47 минут назад
А я на работе приехал на 332 маршрутке все как обычно.
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Максим
50 минут назад
Как на работу добираться???
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МАЛИНА ШИП
54 минуты назад
Господи, сохрани и помилуй! Спасибо большое нашему губернатору за то, что всю ночь оповещал население. И не спал вместе со всем городом.
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мальвина
4 минуты назад
о как и за это надо получается спасибо говорить?
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Никита Серов
54 минуты назад
24 и 324 с вечера не ходят. В 20:00 закончил работать, примерно в 20:15 стоял и ждал автобусы на Московской. Около 22 часов вызвал такси, стоимость составила 481 рубль. Нормально, блин?
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Липе
сегодня, 06:23
308 маршрут на линии
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Антон
сегодня, 06:23
И как быть? нет транспорта, нет и работы?
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