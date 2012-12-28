Игорь Артамонов сообщил о детонации взрывоопасных объектов и повреждении энергоинфраструктуры
В Липецке и Липецком районе пассажирский транспорт не работает до отбоя красного уровня
В Липецке и Липецком районе пассажирский транспорт не работает до отбоя красного уровня
Игорь Артамонов сообщил о детонации взрывоопасных объектов и повреждении энергоинфраструктуры
Происшествия
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сегодня, 06:06
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В Липецке и Липецком районе пассажирский транспорт не работает до отбоя красного уровня
Жителей города и района правительство области просит не скапливаться на остановках общественного транспорта и немедленно перейти в безопасное место.
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