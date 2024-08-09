«Гремело сильно, страшно»

Жители Копцевых Хуторов пережили самую страшную ночь в своей жизни.



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Сегодня в детсад «Петушок» в Копцевых Хуторах, одном из четырех сел Липецкого района, где ранним утром объявляли эвакуацию в связи с массированной воздушной атакой на военный аэродром, привели пять детей. Из 180 воспитаников. Заведующая детсадом говорит, что пережившие беспокойную ночь родители решили либо остаться дома с не выспавшимися детьми, либо вовсе уехали из села.Рано утром некоторых детей родители привезли в развернутый ночью пункт временного размещения в школе соседнего села, Кузминских Отвержек. По словам директора школы Ивана Шишина, эвакуированных привезли в четыре утра на школьных автобусах. Кто-то доехал на своих машинах. К рассвету в ПВР собралось 76 человек. Им предложили чай со сладостями и выпечкой. Медики измерили давление тем, кто этого хотел, дали лекарства. Но уже к шести часам люди стали возвращаться в свои дома. В итоге в семь утра ПВР был пуст.Самые большие разрушения от детонации на военном аэродроме оказались в домах на трех улицах Копченки: Советской, Елецкой и Изумрудной, они ближе всех к военному объекту.— Взрывной волной у нас в доме вынесло все потолки. С дранки обсыпалась штукатурка, упала на кровать, где до этого спали двое наших внуков. Взрывными волнами дом шатало часа три, — рассказывает о пережитом Геннадий с улицы Советской.Его жена Светлана добавляет, что как только взвыли сирены воздушной тревоги и прозвучали первые взрывы, вся большая семья юркнула в подвал. А когда из него выбралась, порадовались, что решили укрыться в безопасном месте:— Если бы мы остались дома, то на кровать, где спали дочь с внуками, упали бы куски штукатурки.Геннадий и Светлана перестроили старый дом. Но от взрывных волн по новым стенам из газосиликата пошли и продольные, и поперечные трещины. Взрывами выбиты и окна. Семья с надеждой ждет визита специальной комиссии, созданной в Липецком муниципальном округе, которая должна оценить причиненный им ущерб.А их соседка из дома напротив сегодня утром споткнулась о крупный зазубренный железный осколок, воткнувшийся в считанных сантиметрах от крыльца. Прилети он на метр ближе, пронзил бы дом насквозь.Очевидно, повезло и владельцам красивейшего особняка на улице Елецкой. Дом не получил никаких повреждений, но в огороде у ряда помидорных кустов утром они нашли обломок какой-то длинной металлической трубы. Что это? Неизвестный объект они решили не трогать. Пусть его извлекают саперы, которые сегодня пройдут по селу в поисках опасных предметов.— Я работал в ночь. Утром мне позвонила сноха, сказала сразу же ехать домой, проверить, как дела. Я примчался и увидел два выбитых окна в моем доме, — говорит Андрей с улицы Елецкой.Елецкая упирается торцом в поле, за которым находится аэродром. Самый крайний дом на этой улице новый. В металлочерепице на крыше — дыра под коньком. Охраняющие правопорядок в селе полицейские сказали, что рано утром приезжали его хозяева. По их словам, на чердаке упали потолочные балки. Рядом стоит дом старой постройки. В его крыше — дыра в половину квадратного метра.Неподалеку живет пенсионерка Ирина Георгиевна. Взрывами в ее доме сорвало с петель входную дверь. В стоящий во дворе автоэвакуатор сына прилетел небольшой, но увесистый металлический осколок размером с кулак.Через забор от Ирины Георгиевны живет семья Лезаревых. Взрослый сын Данила на фоне разваленного фронтона рассказывает, что первый взрыв обрушил железный козырек над входной дверью, осколками чего-то после второго посекло пеноблоки стены, от третьего вылетели два больших окна. Все это время, больше полутора часов, семья просидела в огороде.— Я вообще в одних шортах выскочил. Хорошо, что этой ночью на улице было тепло, — говорит парень. И добавляет, что взрывные волны были так мощны, что сбивали с ног их соседа весом под 150 кило.Глава семьи Лезаревых прикинул, что дому причинен ущерб минимум на 300 тысяч рублей. И это только по материалам: пеноблокам, металлочерпице, окнам.Александр с улицы Изумрудной строит дом своей мечты вот уже несколько лет. Этим утром он вернулся из московской командировки и увидел, что обе входные двери в дом — главную и ту, что выходит на задний двор, вынесло взрывными волнами. Одну, китайскую, которые обычно ставят в новостройках застройщики, скрутило как древний свиток!У его соседа по улице Евгений от взрывных волн лопнули стены летней кухни.— Хорошо, что в эту ночь мы с женой были без ребенка — его забрала теща. Когда началось, мы услышали первые хлопки. Выскочили во двор. Тут же услышали жужжание. Мы вернулись домой и тут такое началось! Были слышны жуткие хлопки. Гремело сильно, страшно. Мы снова вышли во двор. Несмотря на туман, мы видели разлетающиеся в разные стороны осколки. На горизонте горели деревья. Мы присели за железным забором, за которым на улице стояла наша машина. Так ее аж шатало взрывными волнами. Думаю, дронов было больше двух десятков.Евгений показывает выбоину от крупного осколка в укатанном щебне на дороге. Он заваленный, с внутренней резьбой. Возможно, от какого-то снаряда.— Прекрасно мы понимали, что когда-то должно было дойти до нас. И вот оно пришло, — вздыхает мужчина.Пережив чуткий час с двух до трех ночи, Евгений с женой забрали соседку с малышом, у которых не было машины, и уехали из села.—Господи, за что нам это? — запричитала пенсионерка, увидев корреспондентов.Ее тоже ночью вывозили из села родственники. «Помотались в машине по Липецку два часа и вернулись».— А я одна живу. Не знаю, как пережила эту ночь. И очень боюсь новой, — вздохнула ее соседка.— А у меня ночью взрывом вынесло из курятника двери. Всех кур утром нашла в огороде. Хорошо, что их никто не эвакуировал! — сказала третья пенсионерка. Все трое от души расхохотались. Впервые за день.