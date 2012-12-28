Красный уровень угрозы отменен

Работа общественного транспорта возобновляется.

», — сообщил губернатор Игорь Артамонов.

В Липецке и Липецком районе отменен красный уровень угрозы.«В ближайшее время будет восстановлена работа общественного транспорта. Перекрытия с дорог постепенно снимаются