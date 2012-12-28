Игорь Артамонов сообщил о детонации взрывоопасных объектов и повреждении энергоинфраструктуры
В Липецке и Липецком районе пассажирский транспорт не работает до отбоя красного уровня
В Липецке и Липецком районе пассажирский транспорт не работает до отбоя красного уровня
Игорь Артамонов сообщил о детонации взрывоопасных объектов и повреждении энергоинфраструктуры
Происшествия
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36 минут назад
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Красный уровень угрозы отменен
Работа общественного транспорта возобновляется.
«В ближайшее время будет восстановлена работа общественного транспорта. Перекрытия с дорог постепенно снимаются», — сообщил губернатор Игорь Артамонов.
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