Игорь Артамонов сообщил о детонации взрывоопасных объектов и повреждении энергоинфраструктуры
К концу дня «Квадра» обещает залатать прохудившийся магистральный трубопровод под Петровским мостом
Говорит Липецк
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сегодня, 15:15
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Как вы пережили эту ночь?
Оказалось, что некоторые проспали массированный налет БПЛА.
Отношение к налету у наших уличных респондентов тоже разное: от жуткого страха, до полного спокойствия. К кому-то приехали родственники, полагая, что могут укрыться в более безопасном районе.
Многие смеялись, отвечая на наш вопрос, возможно, смех был нервным — люди отходили от стресса.
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