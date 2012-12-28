Оказалось, что некоторые проспали массированный налет БПЛА.

На вопрос: «Как вы пережили эту ночь?», сразу несколько встретившихся нам на улице липчан, ответили, что крепко спали и узнали о налете только утром. Большинство же из опрошенных разбудили сирены.Отношение к налету у наших уличных респондентов тоже разное: от жуткого страха, до полного спокойствия. К кому-то приехали родственники, полагая, что могут укрыться в более безопасном районе.Многие смеялись, отвечая на наш вопрос, возможно, смех был нервным — люди отходили от стресса.