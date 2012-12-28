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Говорит Липецк
3208
сегодня, 15:15
20

Как вы пережили эту ночь?

Оказалось, что некоторые проспали массированный налет БПЛА.

На вопрос: «Как вы пережили эту ночь?», сразу несколько встретившихся нам на улице липчан, ответили, что крепко спали и узнали о налете только утром. Большинство же из опрошенных разбудили сирены.

Отношение к налету у наших уличных респондентов тоже разное: от жуткого страха, до полного спокойствия. К кому-то приехали родственники, полагая, что могут укрыться в более безопасном районе.

Многие смеялись, отвечая на наш вопрос, возможно, смех был нервным — люди отходили от стресса.
ПозиТиV
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Комментарии (20)

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Как гость
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Сначала новые
Баба баня
6 минут назад
Удивляет рассказ респондентов о прошедшей ночи с улыбкой и ехидцой..
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Диман 48
8 минут назад
Я в шоке Какие же примитивные комментарии.. Стыдно
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Кто
29 минут назад
Пережил "свободные 90е", того взрывами не напугаешь.
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дядя
21 минуту назад
вот именно, у меня в 90е перед домом гранаты взрывались
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Нервная мать
32 минуты назад
Начались трястись руки и ноги так, что шаг сделать не могла. Сердце стучит ударов 150 в минуту до сих пор. Не приведи, Всевышний, еще такие ночи!
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дядя
21 минуту назад
да ты слабак )
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Чувтвуешь
34 минуты назад
Полную беззащитность
Ответить
Хм
36 минут назад
- Как вы чувствовали? - Спокойно... - Почему? - Матом можно выражаться?! - Нет, нельзя. ...
Ответить
Арканзас
45 минут назад
ДА не взрывы, хлопки .
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Аня
39 минут назад
Ага, боеприпасы сдетонировали, а вам все хлопки
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ded
47 минут назад
было весело ... если это можно так назвать
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Врединка
50 минут назад
Мужикам вообще пополам, ну, стреляют там, взрывают. Спят как убитые. Я всю ночь не спала, уже вторая ночь такая.
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Липчанин
52 минуты назад
Эту страну не победить! :-)
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