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Транспорт в Липецке будет работать в режиме нон-стоп
Общество
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Общество
7406
сегодня, 07:47
3

Транспорт в Липецке будет работать в режиме нон-стоп

Работа в интервальном режиме продлиться пока с остановок не развезут всех пассажиров.

В связи с задержкой выпуска транспорта на линию, до обеда он будет ходить не по расписанию, а с интервалами в движении.  

Мэр Роман Ченцов объяснил, что это значит: 

«Временной промежуток между автобусами будет соблюден, но работать будет по фактическому времени прибытия. То есть: приехал на конечную остановку — и сразу же поехал на новый круг. И так далее до обеда, пока не развезет всех людей, скопившихся на остановках».

Работа транспорта в Липецке была приостановлена сегодня рано утром во время угрозы атаки БПЛА.

В нескольких обесточенных ночью домах города наблюдаются проблемы с внутренними сетями. 

Мэрия пообещала вернуть свет в кратчайшие сроки.
общественный транспорт
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Комментарии (3)

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Буквоед
17 минут назад
Работа что сделаетЬ?ПродлитЬся!Позор жертвам ЕГЭ!
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Водитель автобуса
42 минуты назад
Конечно, прям сейчас, разбежался, у меня обед в 9-40.
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Анна
46 минут назад
Что ежедневно происходит с автобусами 11, 24 и 324 в вечернее время? Вообще невозможно уехать, это полнейшее безобразие!
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