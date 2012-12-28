Транспорт в Липецке будет работать в режиме нон-стоп

Работа в интервальном режиме продлиться пока с остановок не развезут всех пассажиров.

В связи с задержкой выпуска транспорта на линию, до обеда он будет ходить не по расписанию, а с интервалами в движении.Мэр Роман Ченцов объяснил, что это значит:«Временной промежуток между автобусами будет соблюден, но работать будет по фактическому времени прибытия. То есть: приехал на конечную остановку — и сразу же поехал на новый круг. И так далее до обеда, пока не развезет всех людей, скопившихся на остановках».Работа транспорта в Липецке была приостановлена сегодня рано утром во время угрозы атаки БПЛА.В нескольких обесточенных ночью домах города наблюдаются проблемы с внутренними сетями.Мэрия пообещала вернуть свет в кратчайшие сроки.