Игорь Артамонов сообщил о детонации взрывоопасных объектов и повреждении энергоинфраструктуры
В Липецке и Липецком районе пассажирский транспорт не работает до отбоя красного уровня
Игорь Артамонов сообщил о детонации взрывоопасных объектов и повреждении энергоинфраструктуры
В Липецке и Липецком районе пассажирский транспорт не работает до отбоя красного уровня
Общество
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сегодня, 07:47
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Транспорт в Липецке будет работать в режиме нон-стоп
Работа в интервальном режиме продлиться пока с остановок не развезут всех пассажиров.
Мэр Роман Ченцов объяснил, что это значит:
«Временной промежуток между автобусами будет соблюден, но работать будет по фактическому времени прибытия. То есть: приехал на конечную остановку — и сразу же поехал на новый круг. И так далее до обеда, пока не развезет всех людей, скопившихся на остановках».
Работа транспорта в Липецке была приостановлена сегодня рано утром во время угрозы атаки БПЛА.
В нескольких обесточенных ночью домах города наблюдаются проблемы с внутренними сетями.
Мэрия пообещала вернуть свет в кратчайшие сроки.
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