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7177
сегодня, 07:42
13

Минобороны: над Липецкой областью перехвачены 19 БПЛА

Как сообщает Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 75 БПЛА самолетного типа: 26 — над Белгородской, 19 — над Липецкой, семь – над Курской, пять – над Брянской, четыре — над Воронежской, один над Орловской, пять — над Республикой Крым, восемь — над акваторией Черного моря.  

Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова.
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
Грязному
25 минут назад
Интересно, почему ты здесь, а не на передовой?
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Житель
26 минут назад
Белгород, Курск, Воронеж, Липецк.... Сколько должно погибнуть людей, чтобы прекратить это всё?
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Грязному
37 минут назад
Их запускают с Полей. Но отследить видимо проблема
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Аля
41 минуту назад
Спасибо большое всем
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М
43 минуты назад
Бесценна жизнь чиновников, а мы расходники
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+
44 минуты назад
Господи, Спаси и Сохрани всех жителей нашей страны!
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Гость
46 минут назад
А сколько не перехваченых напишите?
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И
49 минут назад
Явно это не конец... Пожалуйста, ради наших детей, прекратите это всё!!!
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И
50 минут назад
Явно это не конец... Пожалуйста, ради наших детей, прекратите это всё!!!
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Липа
58 минут назад
Огромная благодарность нашим ребятам за быстрое реагирование и мастерство их дела
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