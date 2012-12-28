Игорь Артамонов сообщил о детонации взрывоопасных объектов и повреждении энергоинфраструктуры
В Липецке и Липецком районе пассажирский транспорт не работает до отбоя красного уровня
Игорь Артамонов сообщил о детонации взрывоопасных объектов и повреждении энергоинфраструктуры
В Липецке и Липецком районе пассажирский транспорт не работает до отбоя красного уровня
Происшествия
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сегодня, 07:42
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Минобороны: над Липецкой областью перехвачены 19 БПЛА
Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова.
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