Минобороны: над Липецкой областью перехвачены 19 БПЛА

Как сообщает Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 75 БПЛА самолетного типа: 26 — над Белгородской, 19 — над Липецкой, семь – над Курской, пять – над Брянской, четыре — над Воронежской, один над Орловской, пять — над Республикой Крым, восемь — над акваторией Черного моря.Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова.