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Происшествия
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44 минуты назад
Никогда не получавший прав мужчина с мая дважды попался пьяным за рулём
Его автомобиль «Дэу Нексия» арестован.
«По данным следствия, в мае этого года усманец уже отсидел 10 суток административного ареста — он попался пьяным за рулём, при этом водительского удостоверения мужчина никогда не получал. Спустя непродолжительное время мужчина вновь сел за руль пьяным», — рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры.
Теперь нарушителю грозит уже уголовная ответственность — до двух лет лишения свободы. Его автомобиль «Дэу Нексия» арестован и находится на хранении в отделе полиции. Возможное в таких случаях решение о его конфискации в пользу государства примет суд.
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