Никогда не получавший прав мужчина с мая дважды попался пьяным за рулём

Его автомобиль «Дэу Нексия» арестован.

33-летний житель Усманского округа предстанет перед судом за повторную пьяную езду (по части первой статьи 264.1 УК РФ).«По данным следствия, в мае этого года усманец уже отсидел 10 суток административного ареста — он попался пьяным за рулём, при этом водительского удостоверения мужчина никогда не получал. Спустя непродолжительное время мужчина вновь сел за руль пьяным», — рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры.Теперь нарушителю грозит уже уголовная ответственность — до двух лет лишения свободы. Его автомобиль «Дэу Нексия» арестован и находится на хранении в отделе полиции. Возможное в таких случаях решение о его конфискации в пользу государства примет суд.