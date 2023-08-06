Неделя 48
13 минут назад
Его уволили за взятки, а так-то резюме в порядке
Итоги недели.
На этой неделе сразу три объявленные мэрией Липецка аукциона — на озеленение города, на ремонт внутриквартальных проездов и на проектирование моста на Лебедянском выезде — закончились рекордными падениями цен контрактов. Так, изначально на латание дыр во дворах правительство области выделило муниципалитету 27 600 000 рублей, но «СМУ-5» выиграло торги, сбив цену до 15,3 миллиона. А МУП «Зеленхоз» в ходе бескомпромиссной борьбы с конкурентами за контракт на озеленение города с начальной ценой в 25 миллионов, пришлось упасть до 14,3 миллиона.
Мы называем бухучётом
контроль за выпитым спиртным
— По 44-му ФЗ о госзакупках в торгах может участвовать кто-угодно. В итоге на них кроме нас заявились еще три организации. Было даже какое-то ООО из Челябинска! Мы не хотели упускать контракт и были вынуждены снижать цену следом за конкурентами. И в итоге стали победителями, упав на 42,5% от начальной цены. Это случилось вынужденно, ведь мы не могли оставить наш город на заклание каким-нибудь «Рогам и копытам»! Из этого контракта предприятие ничего не получит на свое развитие. Ну, разве что хватит на зарплату, — так прокомментировали GOROD48 результаты аукциона в МУП «Зеленхоз».
Управление главного смотрителя Липецка потратит сэкономленные от этих контактов 22,9 млн рублей на снос дополнительного числа аварийных деревьев и приведение в порядок большего, чем было предусмотрено ранее, количества дворовых проездов.
Самым же шокирующим для заказчика стали итоги торгов на разработку проекта капремонта моста на Лебедянском шоссе (между ТД «Новосел» и ТД «Большой Трубный»). Торги начались с суммы в восемь млн рублей, а компания-победитель снизила цену до 2,8 миллиона! А ведь техническое задание на проект ремонта моста длиной 256 метров и шириной 24,3 метра изобилует задачами, которые занимают несколько десятков страниц! Подрядчику предстоит провести множество инженерных изысканий, расписать технические решения по капитальному ремонту моста, разработать план транспортной безопасности моста с грифом «Для служебного пользования», et cetera.
И все это — за 2,8 миллиона к 15 ноября этого года? По цене однокомнатной квартиры в хрущевке?
— Рекордное падение цены приведёт к рекордным срокам падения моста, — хихикнул Гы-гы.
— Этой суммы хватит только на инженерно-геологические изыскания. Интересно, как все остальное делать будут? Организаторы торгов должны запросить у компании структуру их стоимости, планируемые трудозатраты и сроки по каждому этапу, на основании чего станет понятно, что результаты торгов нужно отменять. А в целом давно нужно было ввести процедуру квалификации подрядчиков, где отбраковывать всех неспособных, — со знанием дела написал Д.
— Наивные, допник заключат (случайно появятся новые объемы работ) и цена вернется, только об этом уже не напишут. Классика, — саркастически заметил Сергей.
На работе вечно
то простой, то брак.
Потому что лебедь,
щука, ну и рак
С подрядчиками, действительно, у мэрии много проблем. И по дорогам, и по паркам, и по пляжам, и по дворам. Зачастую виной тому — отсутствие должного контроля за ходом и качеством работ со стороны заказчика. На этой неделе, например, «Выполнявшего работы на пешеходной зоне улицы Зегеля подрядчика признали недобросовестным». ООО «Мастерская Бредихиных» сорвала исполнение контракта, и теперь два года не сможет участвовать в закупках для государственных и муниципальных нужд. Но такое наказание — не панацея. Собственник подрядчика может учредить другую контору, которая выиграет новые торги, завалит работу и снова: рекламации, суд, ФАС. А у города остается еще один разваленный объект благоустройства.
Пример тому — криминальные истории компаний с одним хозяином в публикации «В Липецке длительное время группа лиц причиняет значительные убытки бюджету...». А вот бывшему начальнику елецкой колонии не удалось перевести отношения с подрядчиком в плоскость гражданско-правовых отношений, и теперь его обвиняют в служебном подлоге. По данным следствия, «гражданин начальник» подписал на 1,7 млн рублей актов выполненных работ по рекультивации и консервации карьера кирпичных глин, использовавшегося для нужд исправительных учреждений, заведомо зная о том, что часть работ не сделана.
«7 августа начнется ремонт моста на трассе Р-119 в районе сселковской развязки». Мытарства водителей могут продолжиться до 20 августа, если подрядчик ФКУ «Упрдор Москва-Харьков» вовремя справится с поставленной ему задачей.
Ты об отношеньях
даже не мечтай:
у меня ленд ровер
у тебя трамвай
В понедельник ночью «На улице Неделина ночью образовался водопад». На снятом очевидцем видео все выглядело очень красиво, будто речь шла не об очередном прорыве на сетях «РВК-Липецк», а о задумке архитектора. Позже выяснилось, что вода текла из дыры трубопровода диаметром 150 миллиметров. До устранения повреждения у потребителей, живущих в районе аварии, не было питьевой воды.
А в минувшую пятницу свой котлован у дома №68 на улице Советской выкопала Квадра»: энергетики начали работу на месте очередного порыва на сетях. Для движения вверх по улице Советской осталась открытой лишь крайняя правая полоса, для движения вниз — выделенная полоса для общественного транспорта.
— Теперь на машине на Советскую можно не соваться. Или кипятком обдадут, или в пробке загнешься, — чертыхнулась Япономать.
Меж тем, ООО «Мовиста Регионы Липецк» начала демонтаж еще одной трамвайной ветки — от депо на улице Полиграфической до перекрестка проспекта 60 лет СССР с улицей Меркулова. Подрядчики концессионера рассказывают о нерасторопности липецких проектировщиков: они задерживают документацию на прокладку новых путей через подземные коммуникации сетевиков. А потом нужно будет тянуть новую контактную сеть с заменой опор на новые. И это тоже станет проблемой, ведь на опорах висят сети уличного освещения и интернет-провайдеров.
Однако сам концессионер утверждает, что все идет по плану. Что демонтаж и строительно-монтажные работы ведутся согласно графикам, и что новые 40,8 км трамвайных путей построят к декабрю 2025 года.
— Уверен, что никакого трамвая больше не будет. Все разберут, а потом скажут - много доп. работы, сети, неучтенные проблемы и деньги кончились. Так трамвай будет ликвидирован в Липецке, — выступил в роли плохого пророка Горожанин.
— Горожанин, ты не ездишь на работу на 6 домну и тебя не интересует, как люди добираются. Трамвай обязательно надо реконструировать, это будущее Липецка, — обиделся Игорь.
В минувшие выходные закрылась на реконструкцию еще и трамвайная линия от кольца 9-го микрорайона до «Стана-2000». Пресс-служба мэрии Липецка сообщила, что на этом маршруте до конца перекладки рельсов трамвай заменит автобус №5к. И тут же в редакцию GOROD48 позвонил Виктор Шевченко с жалобой на то, что водители автобуса игнорируют трамвайные остановки и останавливаются, где им вздумается. GOROD48 провел следственный эксперимент и пришел к выводу, что в дептрансе мэрии порой весьма оперативно исправляют свои ошибки: водители временного маршрута №5к стали работать в режиме такси, останавливаясь по требованию.
А еще проезд в таких автобусах — бесплатный, ведь в мэрии вот уже несколько лет не могут освоить опыт других городов, где действуют пересадочные тарифы. Пример — тариф «60 минут», действующий в Санкт-Петербурге с 1 апреля. Он предназначается для пассажиров автобуса, троллейбуса и трамвая. В течении часа первая поездка стоит 40 рублей, вторая — уже 10 рублей, третья и вовсе бесплатная.
К стану-2000 с 3 августа дептранс запустил дополнительные рейсы по маршруту №8о от остановки «Микрорайон «Университетский» (через Октябрьский мост) в 06:10, 09:08, 17:23, 18:00 и 19:03.
— Почему нет автобуса, который должен проходить по маршруту трамвая 5, мимо парка Победы и Октябрьского рынка? Где пустили 8о, там хотя бы 20-ка ходит. Тяжело добираться до коксохима тем людям, которые работают по сменам. И особенно вечером, - добавила дептрансу головной боли Наталья.
Чтобы жить без страха,
горя и забот,
приходи работать
к нам на спиртзавод!
Если на прошлой неделе липчан атаковали различные представители фауны, то на этой неделе на нас напала погода: в регионе установилась субтропическая жара: до +30 тепла и выше в тени.
Несмотря на поверье о том, что после дня Ильи Пророка нельзя без вреда для здоровья купаться в прудах, реках и озерах, липчане бросились спасаться от жары в водоемы. Где, конечно, и начали искать дно. Но всех утопающих спасли. А добычей инспекторов ГИМС на Матырском водохранилище стал пьяный водитель катера. Нарушителю выписали штраф в 1500 рублей, а катер отправили на штрафстоянку. За то, чтобы выручить судно, владелец заплатит 11 800 рублей. Плюс 74 рубля — за каждый час стоянки.
Ну, а еще мы пережили суперлуние. Во время этого астрономического явления спутник Земли становится визуально больше почти на 10-15 процентов, и ярче процентов на 15-30. «Погода позволила наблюдать осетровое суперлуние в Липецке».
Ночью 1 августа в Липецке сразу две женщины выпали из многоэтажек. 35-летняя горожанка — на асфальт на улице Калинина, а 28-летняя – на автомобиль на улице Свиридова. В первом случае женщина погибла, во втором осталась жива и даже пошла на поправку, хотя и получила тяжелые травмы. Удар от падения смягчил кузов легковушки. Владелец поврежденной машины, кстати, написал заявление по факту повреждения его движимого имущества.
Психиатры считают научно доказанным связь суицидального настроения с фазами луны. «Во время полнолуния у людей обостряются страхи, тревоги, неврозы...».
— Мы видим рост психотических расстройств в полнолуние. Под ними психиатры понимают яркие проявления психических заболеваний, при которых у больных людей искажаются представления о реальности происходящего. Это проявляется в нарушениях поведения, появлении несвойственных в норме патологических симптомов и синдромов, — сообщила GOROD48 заведующая отделением кризисных состояний диспансера ГУЗ «Липецкая областная психоневрологическая больница» Ирина Быкова.
Вообще психическое здоровье липчан, по словам Быковой, оставляет желать лучшего. Врач говорит, что с начала СВО она и ее коллеги видят заметный рост числа обращений за психологической и психиатрической помощью липчан, опасающихся за своих родных, которые попали в зону боевых действий, получили ранения, погибли или пропали без вести. Многие жалуются на то, что находятся в подвешенном состоянии, переживая даже за еще не призванных в армию сыновей и мужей.
Еще на этой неделе «Липчан удивило облако в виде торнадо» со сверкающими внутри молниями. Несколько горожан поделились с нами фото и видео природного явления. Кому-то облако показалось похожим ядерный гриб, а кто-то увидел в нем некий знак божий. Такие облака метеорологи называют облаками вертикального развития, или конвективными облаками. Они характерны для теплого времени года, часто с таким облаками связаны интенсивные осадки, грозы и шквалы.
Ну и ну!
«74-летнего липчанина осудили по уголовной статье за издевательство над собакой». Добродушного пса Гришу житель Косыревки привязал веревкой к своей машине и протащил по дороге с полкилометра! Позже ветеринары диагностировали животному ушибы, ссадины и рваные раны различной глубины на лапах и груди.
«Левобережный районный суд переедет в здание на улице Механизаторов». Почему эта новость попала в рубрику «Ну и ну!»? Потому что улица Механизаторов — это Октябрьский район Липецка. А где же находится Октябрьский райсуд в Липецке? В бывшем помещении Советского райсуда, то есть тоже не по адресу!
«Написанное помадой на лбу ребёнка слово из трёх букв обернулось штрафом» для 19-летнего парня, обидевшего 7-летнего мальчика. Произошло это на детской площадке возле Дома культуры, между прочим.
— Татуировочной машинкой ему на лбу это слово написать. Что бы перестал носить губную помаду с собой, — оставил под этой новостью злую реплику один из читателей.
«Под Липецком заблудился 74-летний немец». Он поссорился с русской женой и ушел в лес. Оттуда его вывели росгвардейцы.
Эта история не прошла мимо читателей GOROD48.
— Еще во время ВОВ потерялся?..
— Жена-липчанка доведет любого немца до побега из дома…
— Что русскому хорошо, то немцу смерть…
— Может, этого немца держат в плену с войны еще и ему только раз удалось вырваться из заключения. А теперь его обратно отвезут…
Житель села Верхнее Казачье нашел у себя на огороде гигантское яйцо. На фото оно — с половину лопаты! Но в Липецком зоопарке и в заповеднике «Галичья гора» считают, что: «Найденное на огороде гигантское яйцо — это чья-то шутка».
Мы называем бухучётом
контроль за выпитым спиртным
— По 44-му ФЗ о госзакупках в торгах может участвовать кто-угодно. В итоге на них кроме нас заявились еще три организации. Было даже какое-то ООО из Челябинска! Мы не хотели упускать контракт и были вынуждены снижать цену следом за конкурентами. И в итоге стали победителями, упав на 42,5% от начальной цены. Это случилось вынужденно, ведь мы не могли оставить наш город на заклание каким-нибудь «Рогам и копытам»! Из этого контракта предприятие ничего не получит на свое развитие. Ну, разве что хватит на зарплату, — так прокомментировали GOROD48 результаты аукциона в МУП «Зеленхоз».
Управление главного смотрителя Липецка потратит сэкономленные от этих контактов 22,9 млн рублей на снос дополнительного числа аварийных деревьев и приведение в порядок большего, чем было предусмотрено ранее, количества дворовых проездов.
Самым же шокирующим для заказчика стали итоги торгов на разработку проекта капремонта моста на Лебедянском шоссе (между ТД «Новосел» и ТД «Большой Трубный»). Торги начались с суммы в восемь млн рублей, а компания-победитель снизила цену до 2,8 миллиона! А ведь техническое задание на проект ремонта моста длиной 256 метров и шириной 24,3 метра изобилует задачами, которые занимают несколько десятков страниц! Подрядчику предстоит провести множество инженерных изысканий, расписать технические решения по капитальному ремонту моста, разработать план транспортной безопасности моста с грифом «Для служебного пользования», et cetera.
И все это — за 2,8 миллиона к 15 ноября этого года? По цене однокомнатной квартиры в хрущевке?
— Рекордное падение цены приведёт к рекордным срокам падения моста, — хихикнул Гы-гы.
— Этой суммы хватит только на инженерно-геологические изыскания. Интересно, как все остальное делать будут? Организаторы торгов должны запросить у компании структуру их стоимости, планируемые трудозатраты и сроки по каждому этапу, на основании чего станет понятно, что результаты торгов нужно отменять. А в целом давно нужно было ввести процедуру квалификации подрядчиков, где отбраковывать всех неспособных, — со знанием дела написал Д.
— Наивные, допник заключат (случайно появятся новые объемы работ) и цена вернется, только об этом уже не напишут. Классика, — саркастически заметил Сергей.
На работе вечно
то простой, то брак.
Потому что лебедь,
щука, ну и рак
С подрядчиками, действительно, у мэрии много проблем. И по дорогам, и по паркам, и по пляжам, и по дворам. Зачастую виной тому — отсутствие должного контроля за ходом и качеством работ со стороны заказчика. На этой неделе, например, «Выполнявшего работы на пешеходной зоне улицы Зегеля подрядчика признали недобросовестным». ООО «Мастерская Бредихиных» сорвала исполнение контракта, и теперь два года не сможет участвовать в закупках для государственных и муниципальных нужд. Но такое наказание — не панацея. Собственник подрядчика может учредить другую контору, которая выиграет новые торги, завалит работу и снова: рекламации, суд, ФАС. А у города остается еще один разваленный объект благоустройства.
Пример тому — криминальные истории компаний с одним хозяином в публикации «В Липецке длительное время группа лиц причиняет значительные убытки бюджету...». А вот бывшему начальнику елецкой колонии не удалось перевести отношения с подрядчиком в плоскость гражданско-правовых отношений, и теперь его обвиняют в служебном подлоге. По данным следствия, «гражданин начальник» подписал на 1,7 млн рублей актов выполненных работ по рекультивации и консервации карьера кирпичных глин, использовавшегося для нужд исправительных учреждений, заведомо зная о том, что часть работ не сделана.
«7 августа начнется ремонт моста на трассе Р-119 в районе сселковской развязки». Мытарства водителей могут продолжиться до 20 августа, если подрядчик ФКУ «Упрдор Москва-Харьков» вовремя справится с поставленной ему задачей.
Ты об отношеньях
даже не мечтай:
у меня ленд ровер
у тебя трамвай
В понедельник ночью «На улице Неделина ночью образовался водопад». На снятом очевидцем видео все выглядело очень красиво, будто речь шла не об очередном прорыве на сетях «РВК-Липецк», а о задумке архитектора. Позже выяснилось, что вода текла из дыры трубопровода диаметром 150 миллиметров. До устранения повреждения у потребителей, живущих в районе аварии, не было питьевой воды.
А в минувшую пятницу свой котлован у дома №68 на улице Советской выкопала Квадра»: энергетики начали работу на месте очередного порыва на сетях. Для движения вверх по улице Советской осталась открытой лишь крайняя правая полоса, для движения вниз — выделенная полоса для общественного транспорта.
— Теперь на машине на Советскую можно не соваться. Или кипятком обдадут, или в пробке загнешься, — чертыхнулась Япономать.
Меж тем, ООО «Мовиста Регионы Липецк» начала демонтаж еще одной трамвайной ветки — от депо на улице Полиграфической до перекрестка проспекта 60 лет СССР с улицей Меркулова. Подрядчики концессионера рассказывают о нерасторопности липецких проектировщиков: они задерживают документацию на прокладку новых путей через подземные коммуникации сетевиков. А потом нужно будет тянуть новую контактную сеть с заменой опор на новые. И это тоже станет проблемой, ведь на опорах висят сети уличного освещения и интернет-провайдеров.
Однако сам концессионер утверждает, что все идет по плану. Что демонтаж и строительно-монтажные работы ведутся согласно графикам, и что новые 40,8 км трамвайных путей построят к декабрю 2025 года.
— Уверен, что никакого трамвая больше не будет. Все разберут, а потом скажут - много доп. работы, сети, неучтенные проблемы и деньги кончились. Так трамвай будет ликвидирован в Липецке, — выступил в роли плохого пророка Горожанин.
— Горожанин, ты не ездишь на работу на 6 домну и тебя не интересует, как люди добираются. Трамвай обязательно надо реконструировать, это будущее Липецка, — обиделся Игорь.
В минувшие выходные закрылась на реконструкцию еще и трамвайная линия от кольца 9-го микрорайона до «Стана-2000». Пресс-служба мэрии Липецка сообщила, что на этом маршруте до конца перекладки рельсов трамвай заменит автобус №5к. И тут же в редакцию GOROD48 позвонил Виктор Шевченко с жалобой на то, что водители автобуса игнорируют трамвайные остановки и останавливаются, где им вздумается. GOROD48 провел следственный эксперимент и пришел к выводу, что в дептрансе мэрии порой весьма оперативно исправляют свои ошибки: водители временного маршрута №5к стали работать в режиме такси, останавливаясь по требованию.
А еще проезд в таких автобусах — бесплатный, ведь в мэрии вот уже несколько лет не могут освоить опыт других городов, где действуют пересадочные тарифы. Пример — тариф «60 минут», действующий в Санкт-Петербурге с 1 апреля. Он предназначается для пассажиров автобуса, троллейбуса и трамвая. В течении часа первая поездка стоит 40 рублей, вторая — уже 10 рублей, третья и вовсе бесплатная.
К стану-2000 с 3 августа дептранс запустил дополнительные рейсы по маршруту №8о от остановки «Микрорайон «Университетский» (через Октябрьский мост) в 06:10, 09:08, 17:23, 18:00 и 19:03.
— Почему нет автобуса, который должен проходить по маршруту трамвая 5, мимо парка Победы и Октябрьского рынка? Где пустили 8о, там хотя бы 20-ка ходит. Тяжело добираться до коксохима тем людям, которые работают по сменам. И особенно вечером, - добавила дептрансу головной боли Наталья.
Чтобы жить без страха,
горя и забот,
приходи работать
к нам на спиртзавод!
Если на прошлой неделе липчан атаковали различные представители фауны, то на этой неделе на нас напала погода: в регионе установилась субтропическая жара: до +30 тепла и выше в тени.
Несмотря на поверье о том, что после дня Ильи Пророка нельзя без вреда для здоровья купаться в прудах, реках и озерах, липчане бросились спасаться от жары в водоемы. Где, конечно, и начали искать дно. Но всех утопающих спасли. А добычей инспекторов ГИМС на Матырском водохранилище стал пьяный водитель катера. Нарушителю выписали штраф в 1500 рублей, а катер отправили на штрафстоянку. За то, чтобы выручить судно, владелец заплатит 11 800 рублей. Плюс 74 рубля — за каждый час стоянки.
Ну, а еще мы пережили суперлуние. Во время этого астрономического явления спутник Земли становится визуально больше почти на 10-15 процентов, и ярче процентов на 15-30. «Погода позволила наблюдать осетровое суперлуние в Липецке».
Ночью 1 августа в Липецке сразу две женщины выпали из многоэтажек. 35-летняя горожанка — на асфальт на улице Калинина, а 28-летняя – на автомобиль на улице Свиридова. В первом случае женщина погибла, во втором осталась жива и даже пошла на поправку, хотя и получила тяжелые травмы. Удар от падения смягчил кузов легковушки. Владелец поврежденной машины, кстати, написал заявление по факту повреждения его движимого имущества.
Психиатры считают научно доказанным связь суицидального настроения с фазами луны. «Во время полнолуния у людей обостряются страхи, тревоги, неврозы...».
— Мы видим рост психотических расстройств в полнолуние. Под ними психиатры понимают яркие проявления психических заболеваний, при которых у больных людей искажаются представления о реальности происходящего. Это проявляется в нарушениях поведения, появлении несвойственных в норме патологических симптомов и синдромов, — сообщила GOROD48 заведующая отделением кризисных состояний диспансера ГУЗ «Липецкая областная психоневрологическая больница» Ирина Быкова.
Вообще психическое здоровье липчан, по словам Быковой, оставляет желать лучшего. Врач говорит, что с начала СВО она и ее коллеги видят заметный рост числа обращений за психологической и психиатрической помощью липчан, опасающихся за своих родных, которые попали в зону боевых действий, получили ранения, погибли или пропали без вести. Многие жалуются на то, что находятся в подвешенном состоянии, переживая даже за еще не призванных в армию сыновей и мужей.
Еще на этой неделе «Липчан удивило облако в виде торнадо» со сверкающими внутри молниями. Несколько горожан поделились с нами фото и видео природного явления. Кому-то облако показалось похожим ядерный гриб, а кто-то увидел в нем некий знак божий. Такие облака метеорологи называют облаками вертикального развития, или конвективными облаками. Они характерны для теплого времени года, часто с таким облаками связаны интенсивные осадки, грозы и шквалы.
Ну и ну!
«74-летнего липчанина осудили по уголовной статье за издевательство над собакой». Добродушного пса Гришу житель Косыревки привязал веревкой к своей машине и протащил по дороге с полкилометра! Позже ветеринары диагностировали животному ушибы, ссадины и рваные раны различной глубины на лапах и груди.
«Левобережный районный суд переедет в здание на улице Механизаторов». Почему эта новость попала в рубрику «Ну и ну!»? Потому что улица Механизаторов — это Октябрьский район Липецка. А где же находится Октябрьский райсуд в Липецке? В бывшем помещении Советского райсуда, то есть тоже не по адресу!
«Написанное помадой на лбу ребёнка слово из трёх букв обернулось штрафом» для 19-летнего парня, обидевшего 7-летнего мальчика. Произошло это на детской площадке возле Дома культуры, между прочим.
— Татуировочной машинкой ему на лбу это слово написать. Что бы перестал носить губную помаду с собой, — оставил под этой новостью злую реплику один из читателей.
«Под Липецком заблудился 74-летний немец». Он поссорился с русской женой и ушел в лес. Оттуда его вывели росгвардейцы.
Эта история не прошла мимо читателей GOROD48.
— Еще во время ВОВ потерялся?..
— Жена-липчанка доведет любого немца до побега из дома…
— Что русскому хорошо, то немцу смерть…
— Может, этого немца держат в плену с войны еще и ему только раз удалось вырваться из заключения. А теперь его обратно отвезут…
Житель села Верхнее Казачье нашел у себя на огороде гигантское яйцо. На фото оно — с половину лопаты! Но в Липецком зоопарке и в заповеднике «Галичья гора» считают, что: «Найденное на огороде гигантское яйцо — это чья-то шутка».
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30.07.2023 08:00Неделя 48