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Липчан удивило облако в виде торнадо

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#облако #торнадо #
Липчан удивило облако в виде торнадо

«Ядерный гриб», «Торнадо», так назвали несколько читателей GOROD48 явление, фото которого они прислали в редакцию

Сегодня вечером над Липецком распростерлось необычное облако со сверкающими внутри молниями. Несколько горожан поделились с нами фото и видео природного явления.

Кому-то облако напомнило торнадо, а кому-то ядерный гриб.


Такие облака метеорологи называют облаками вертикального развития, или конвективными облаками. Они характерны для теплого времени года, часто с таким облаками связаны интенсивные осадки, грозы и шквалы.
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#облако #торнадо #

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