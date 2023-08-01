Липчан удивило облако в виде торнадо

«Ядерный гриб», «Торнадо», так назвали несколько читателей GOROD48 явление, фото которого они прислали в редакцию

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Сегодня вечером над Липецком распростерлось необычное облако со сверкающими внутри молниями. Несколько горожан поделились с нами фото и видео природного явления.



Кому-то облако напомнило торнадо, а кому-то ядерный гриб.





Такие облака метеорологи называют облаками вертикального развития, или конвективными облаками. Они характерны для теплого времени года, часто с таким облаками связаны интенсивные осадки, грозы и шквалы.