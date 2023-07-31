Общество

сегодня, 09:52

На улице Неделина ночью образовался водопад

4 1198
#ЖКХ

Порыв произошёл на водопроводе «РВК-Липецк».

На улице Неделина сегодня ночью образовался коммунальный водопад. Очевидцы активно выкладывали в соцсети видео с места очередного коммунального порыва.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, порыв произошёл на сетях «РВК-Липецк». Сейчас воду отключили — повреждённый трубопровод восстанавливают.

Фото, видео - vk.com/myatnaya.ldinka
4 1198
#ЖКХ

Комментарии (5)

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Шапокляк

33 минуты назад
Результаты ремонта по технологии "чопик" во всей красе. Каждый день наблюдаем по всему городу такую "красоту". Еще пару лет такой "эффективной работы" и город парализует.
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Новость читали?

36 минут назад
Народ должен за ЖКУ почти 900млрд. Если Африке простили, может и нам простят? Хотя наверное те ближе, чем свои.
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Городовой

41 минуту назад
Фонтанам быть!!! Время пришло, работу фонтанчика оцениваю на 4ку!
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Ванька Грозный

сегодня, 10:01
Красотища-то какая , лепота !!
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
13
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

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