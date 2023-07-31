Общество
сегодня, 09:52
На улице Неделина ночью образовался водопад
Порыв произошёл на водопроводе «РВК-Липецк».
На улице Неделина сегодня ночью образовался коммунальный водопад. Очевидцы активно выкладывали в соцсети видео с места очередного коммунального порыва.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, порыв произошёл на сетях «РВК-Липецк». Сейчас воду отключили — повреждённый трубопровод восстанавливают.
Фото, видео - vk.com/myatnaya.ldinka
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, порыв произошёл на сетях «РВК-Липецк». Сейчас воду отключили — повреждённый трубопровод восстанавливают.
Фото, видео - vk.com/myatnaya.ldinka
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