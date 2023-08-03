Первый поплыл — инспекторы ГИМС задержали пьяного водителя катера

Это первое такое нарушение за лето.



Инспекторы центра ГИМС задержали в акватории Матырского водохранилища пьяного водителя катера. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, о нетрезвом мужчине за штурвалом лодки в дежурную часть управления сообщили днем 1 августа.



«Инспекторы центра ГИМС быстро нашли нарушителя. От прохождения медосвидетельствования он отказался, чем нарушил пункт 13.6 Правил пользования маломерными судами. Нарушителю выписан административный штраф в 1500 рублей. Маломерное судно направлено», — говорится в сообщении ведомства.



В пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области также уточнили, что такое нарушение и вовсе может привести к лишению права управления маломерным судном. Но штраф в этой ситуации не самое серьезное финансовое обременение. За эвакуацию судна на штрафстоянку в поселок Новая Жизнь нарушителю предстоит заплатить 11 800 рублей. А каждый час стоянки обойдется в 74 рубля.



— За лето 2023 года это был первый случай с нетрезвым судоводителем на территории Липецкой области, — рассказали в МЧС.

