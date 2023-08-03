Общество
22 минуты назад
Первый поплыл — инспекторы ГИМС задержали пьяного водителя катера
Это первое такое нарушение за лето.
Инспекторы центра ГИМС задержали в акватории Матырского водохранилища пьяного водителя катера. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, о нетрезвом мужчине за штурвалом лодки в дежурную часть управления сообщили днем 1 августа.
«Инспекторы центра ГИМС быстро нашли нарушителя. От прохождения медосвидетельствования он отказался, чем нарушил пункт 13.6 Правил пользования маломерными судами. Нарушителю выписан административный штраф в 1500 рублей. Маломерное судно направлено», — говорится в сообщении ведомства.
В пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области также уточнили, что такое нарушение и вовсе может привести к лишению права управления маломерным судном. Но штраф в этой ситуации не самое серьезное финансовое обременение. За эвакуацию судна на штрафстоянку в поселок Новая Жизнь нарушителю предстоит заплатить 11 800 рублей. А каждый час стоянки обойдется в 74 рубля.
— За лето 2023 года это был первый случай с нетрезвым судоводителем на территории Липецкой области, — рассказали в МЧС.
«Инспекторы центра ГИМС быстро нашли нарушителя. От прохождения медосвидетельствования он отказался, чем нарушил пункт 13.6 Правил пользования маломерными судами. Нарушителю выписан административный штраф в 1500 рублей. Маломерное судно направлено», — говорится в сообщении ведомства.
В пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области также уточнили, что такое нарушение и вовсе может привести к лишению права управления маломерным судном. Но штраф в этой ситуации не самое серьезное финансовое обременение. За эвакуацию судна на штрафстоянку в поселок Новая Жизнь нарушителю предстоит заплатить 11 800 рублей. А каждый час стоянки обойдется в 74 рубля.
— За лето 2023 года это был первый случай с нетрезвым судоводителем на территории Липецкой области, — рассказали в МЧС.
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Липецк
Алоизий