Общество

22 минуты назад

Первый поплыл — инспекторы ГИМС задержали пьяного водителя катера

3 235
#МЧС #ГИМС
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Первый поплыл — инспекторы ГИМС задержали пьяного водителя катера

Это первое такое нарушение за лето.

Инспекторы центра ГИМС задержали в акватории Матырского водохранилища пьяного водителя катера.  Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, о нетрезвом мужчине за штурвалом лодки в дежурную часть управления сообщили днем 1 августа. 

«Инспекторы центра ГИМС быстро нашли нарушителя. От прохождения медосвидетельствования он отказался, чем нарушил пункт 13.6 Правил пользования маломерными судами. Нарушителю выписан административный штраф в 1500 рублей. Маломерное судно направлено», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области также уточнили, что такое нарушение и вовсе может привести к лишению права управления маломерным судном. Но штраф в этой ситуации не самое серьезное финансовое обременение. За эвакуацию судна на штрафстоянку в поселок Новая Жизнь нарушителю предстоит заплатить 11 800 рублей. А каждый час стоянки обойдется в 74 рубля.

— За лето 2023 года это был первый случай с нетрезвым судоводителем на территории Липецкой области, —  рассказали в МЧС.
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#МЧС #ГИМС
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Комментарии (3)

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1

5 минут назад
Выбрали скромную лодочку, а камеры по 2-3 миллиона они никогда не остановят. Работа дороже....а там всегда ,, весёлые,, ходят .
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Липецк

8 минут назад
Они там все пьяные летают на катерах. Просто все ,, свои,,. У простых смертных катеров нет- это дорого, а крутых они сами боятся и не проверяют.
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Алоизий

9 минут назад
Первый пойманный. Видимо сил не было убегать, либо бензин закончился.
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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