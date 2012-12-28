Липецкая вечЁрка: погибшая под поездом, разборки с пистолетом и афера на 2,5 миллиарда рублей
От чугунных труб и селекции семян до здорового питания и ИИ: ключевые соглашения и проекты Липецкой области на ПМЭФ-2025
От чугунных труб и селекции семян до здорового питания и ИИ: ключевые соглашения и проекты Липецкой области на ПМЭФ-2025
Липецкая вечЁрка: погибшая под поездом, разборки с пистолетом и афера на 2,5 миллиарда рублей
Общество
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сегодня, 13:05
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Свет МЖК и на Московской обещают дать через пару часов
«В восстановлении электроснабжения задействована бригада специалистов и необходимое количество спецтехники. Прогнозное время по возобновлению подачи электроэнергии — в течение 2-х часов», — рассказали в администрации города.
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