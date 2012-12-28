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сегодня, 13:05
4

Свет МЖК и на Московской обещают дать через пару часов

На улицах Стаханова, Смургиса, Стаханова, Катукова и Московской с утра нет света.  В мэрии отключение объяснили технологическим нарушением в сети. 

«В восстановлении электроснабжения задействована бригада специалистов и необходимое количество спецтехники. Прогнозное время по возобновлению подачи электроэнергии — в течение 2-х часов»,  — рассказали в администрации города.

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Комментарии (4)

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Сначала новые
роман
37 минут назад
Уважаемые журналисты. Статья должна называться "Электроэнергию обещают подать на МЖК и на Московской через пару ". Мы большой и развитый город. Давайте становиться лучше.
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Рита
40 минут назад
Светы не нужны, вырубите навсегда и всех, а вот электроэнергия нужна всем! Электричество всем необходимо.
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Денис
48 минут назад
На Сырсам Руднике опять зачастили отключать свет:В НДС говорят об аварии, а в СМИ технологическими нарушениями сетей. При чем при отключении света, стали отключить и уличное освещение.
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мня
50 минут назад
Зато на форумах рапортуют. И. И. за всех и все делает, стратегические сессии, дедлайны, и прочий креатив.
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