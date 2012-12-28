Свет МЖК и на Московской обещают дать через пару часов

На улицах Стаханова, Смургиса, Стаханова, Катукова и Московской с утра нет света. В мэрии отключение объяснили технологическим нарушением в сети.«В восстановлении электроснабжения задействована бригада специалистов и необходимое количество спецтехники. Прогнозное время по возобновлению подачи электроэнергии — в течение 2-х часов», — рассказали в администрации города.