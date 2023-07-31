Общество
57 минут назад
Аукцион на озеленение Липецка окончился рекордным падением цены контракта
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В силу специфики закона о госзакупках сажать деревья и кустарники хотела компания с Урала.
На прошлой неделе GOROD48 сообщил о полученном Липецком 25-миллионном транше из областного бюджета на озеленение. Предполагалось, что на эти деньги будут высажены 401 дерево и 1850 кустарников, засеяны клумбы многолетниками, уложены рулонный и посевные газоны, снесены сухие и аварийные деревья и выкорчеваны пни на улицах Советской, Гагарина, Водопьянова, Ленина, проспекте Победы, площади Ленина-Соборной. Управление главного смотрителя мэрии Липецка объявило торги на соответствующий контракт. Результат шокировал даже победителя аукциона.
— На конкурс по 44-му ФЗ о госзакупках может выйти кто-угодно. В итоге на него кроме нас заявились еще три организации. Было даже какое-то ООО из Челябинска! Мы не хотели упускать этот контракт и были вынуждены снижать цену следом за конкурентами. И в итоге стали победителями торгов, упав на 42,5% от начальной цены. Это случилось вынужденно, ведь мы не могли оставить наш город на заклание каким-нибудь «Рогам и копытам»! — так прокомментировали GOROD48 результаты аукциона в МУП «Зеленхоз».
Сумеет ли МУП сделать на 14,3 миллиона рублей то, на что выделялось 25 миллионов? В организации на этот вопрос ответили утвердительно. Предприятие обладает собственными посадочными материалами и для выполнения контракта «Зеленхозу» нужно будет купить разве что рулонный газон для укладки на плошали Петра Великого.
— Все это, конечно, печально. Из этого контракта предприятие ничего не получит на свое развитие. Ну, разве что хватит на зарплату, — сказали в «Зеленхозе».
Срок выполнения контракта — с момента заключения до 1 ноября. Победитель торгов обязан предоставить гарантию на приживаемость зеленых насаждений сроком на год с момента подписания актов приемки работ.
Мэрия сэкономила еще и на ремонте внутриквартальных проездов и ям во дворах, на что правительство области выделило муниципалитету 27 600 000 рублей. На этот аукцион заявились две компании. В ходе жесткой борьбы победителем стало ООО «СМУ-5». Техзаданием предусмотрен ремонт основания дорог известняковым щебнем, восстановление бордюров, выравнивание люков и решеток колодцев инженерных сетей. Прежде чем заделать яму горячим асфальтом, подрядчик должен отфрезеровать покрытие нуждающегося в ремонте места, очистить края ямы. В некоторых местах асфальтобетонное покрытие отремонтируют струйно-инъекционным методом. Срок выполнения работ — от момента заключения контракта до 27 октября.
В прошлом году на эти же цели ООО «СК Липецк» получил 20 млн рублей, выделенный мэрии из областного бюджета. Тогда на эту сумму были заделаны 15,3 тысячи квадратных метров ям в 122 дворах. В этот раз подрядчик готов выполнить заявки департамента развития территории мэрии за 15,3 млн рублей. В реестре департамента — 850 проблемных мест, ранжированных по приоритетам: низкому, среднему и высокому. В ремонт этого года попадут ямы с высоким приоритетом: у социальных объектов и те, которые ни обойти, ни объехать.
По данным GOROD48, УГС Липецка распределит сэкономленные от контактов на озеленение и на латание ям во дворах 22,9 млн рублей на снос дополнительного числа аварийных деревьев и приведение в порядок большего, чем было предусмотрено ранее, количества дворовых проездов.
— На конкурс по 44-му ФЗ о госзакупках может выйти кто-угодно. В итоге на него кроме нас заявились еще три организации. Было даже какое-то ООО из Челябинска! Мы не хотели упускать этот контракт и были вынуждены снижать цену следом за конкурентами. И в итоге стали победителями торгов, упав на 42,5% от начальной цены. Это случилось вынужденно, ведь мы не могли оставить наш город на заклание каким-нибудь «Рогам и копытам»! — так прокомментировали GOROD48 результаты аукциона в МУП «Зеленхоз».
Сумеет ли МУП сделать на 14,3 миллиона рублей то, на что выделялось 25 миллионов? В организации на этот вопрос ответили утвердительно. Предприятие обладает собственными посадочными материалами и для выполнения контракта «Зеленхозу» нужно будет купить разве что рулонный газон для укладки на плошали Петра Великого.
— Все это, конечно, печально. Из этого контракта предприятие ничего не получит на свое развитие. Ну, разве что хватит на зарплату, — сказали в «Зеленхозе».
Срок выполнения контракта — с момента заключения до 1 ноября. Победитель торгов обязан предоставить гарантию на приживаемость зеленых насаждений сроком на год с момента подписания актов приемки работ.
Мэрия сэкономила еще и на ремонте внутриквартальных проездов и ям во дворах, на что правительство области выделило муниципалитету 27 600 000 рублей. На этот аукцион заявились две компании. В ходе жесткой борьбы победителем стало ООО «СМУ-5». Техзаданием предусмотрен ремонт основания дорог известняковым щебнем, восстановление бордюров, выравнивание люков и решеток колодцев инженерных сетей. Прежде чем заделать яму горячим асфальтом, подрядчик должен отфрезеровать покрытие нуждающегося в ремонте места, очистить края ямы. В некоторых местах асфальтобетонное покрытие отремонтируют струйно-инъекционным методом. Срок выполнения работ — от момента заключения контракта до 27 октября.
В прошлом году на эти же цели ООО «СК Липецк» получил 20 млн рублей, выделенный мэрии из областного бюджета. Тогда на эту сумму были заделаны 15,3 тысячи квадратных метров ям в 122 дворах. В этот раз подрядчик готов выполнить заявки департамента развития территории мэрии за 15,3 млн рублей. В реестре департамента — 850 проблемных мест, ранжированных по приоритетам: низкому, среднему и высокому. В ремонт этого года попадут ямы с высоким приоритетом: у социальных объектов и те, которые ни обойти, ни объехать.
По данным GOROD48, УГС Липецка распределит сэкономленные от контактов на озеленение и на латание ям во дворах 22,9 млн рублей на снос дополнительного числа аварийных деревьев и приведение в порядок большего, чем было предусмотрено ранее, количества дворовых проездов.
2 362
Шапокляк
Гость