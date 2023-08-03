Бывшего начальника елецкой колонии обвиняют в служебном подлоге

Дело направлено в суд.



СК завершил расследование дела бывшего начальника исправительной колонии, обвиняемого по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).



По данным следствия, в октябре 2021 года начальник колонии подписал акты выполнения работ по рекультивации и консервации карьера кирпичных глин, использовавшегося для нужд исправительных учреждений, заведомо зная о том, что часть работ не выполнена.



«На основании ложных данных на счет подрядчика были перечислены денежные более 1,7 млн рублей, в том числе за фактически не выполненные работы на сумму более 560 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.



Следствие считает, что подписывая акты, начальник колонии желал показать себя высокопрофессиональным, исполнительным руководителем и скрыть отсутствие контроля над работой подрядчика.



Обвиняемый вину не признал, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, не свидетельствовать против себя.



Преступление было выявлено во взаимодействии СК с УФСБ России по Липецкой области.



