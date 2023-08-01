7 августа начнется ремонт моста на трассе Р-119 в районе сселковской развязки

Мытарства водителей могут продолжиться до 20 августа.

Асфальтное покрытие моста на дороге Р-119 Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов на Сселковской развязке будет заменено с 7 по 20 августа, сообщили GOROD48 в ФКУ «Упрдор Москва-Харьков».



Как рассказали в управлении, во время дорожных работ будут поочередно перекрываться полосы движения.



На прошлой неделе дорожники меняли асфальт на мосту над улицей Курчатова в Липецке. Во время этих работы на выезде из города скапливались огромные автомобильные очереди.



Также в управлении дополнили, что в рамках работ по содержанию тамбовской трассы на ее участке от Сокола до Сселковской развязки предусмотрено устройство защитных слоев асфальта в 2023 - 2024 годах.

