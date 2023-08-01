Общество
сегодня, 14:40
7 августа начнется ремонт моста на трассе Р-119 в районе сселковской развязки
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Мытарства водителей могут продолжиться до 20 августа.
Асфальтное покрытие моста на дороге Р-119 Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов на Сселковской развязке будет заменено с 7 по 20 августа, сообщили GOROD48 в ФКУ «Упрдор Москва-Харьков».
Как рассказали в управлении, во время дорожных работ будут поочередно перекрываться полосы движения.
На прошлой неделе дорожники меняли асфальт на мосту над улицей Курчатова в Липецке. Во время этих работы на выезде из города скапливались огромные автомобильные очереди.
Также в управлении дополнили, что в рамках работ по содержанию тамбовской трассы на ее участке от Сокола до Сселковской развязки предусмотрено устройство защитных слоев асфальта в 2023 - 2024 годах.
Как рассказали в управлении, во время дорожных работ будут поочередно перекрываться полосы движения.
На прошлой неделе дорожники меняли асфальт на мосту над улицей Курчатова в Липецке. Во время этих работы на выезде из города скапливались огромные автомобильные очереди.
Также в управлении дополнили, что в рамках работ по содержанию тамбовской трассы на ее участке от Сокола до Сселковской развязки предусмотрено устройство защитных слоев асфальта в 2023 - 2024 годах.
2 597
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