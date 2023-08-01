Общество

сегодня, 14:40

7 августа начнется ремонт моста на трассе Р-119 в районе сселковской развязки

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#ремонт дорог #мост
7 августа начнется ремонт моста на трассе Р-119 в районе сселковской развязки

Мытарства водителей могут продолжиться до 20 августа.

Асфальтное покрытие моста на дороге Р-119 Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов на Сселковской развязке будет заменено с 7 по 20 августа, сообщили GOROD48 в ФКУ «Упрдор Москва-Харьков».

Как рассказали в управлении, во время дорожных работ будут поочередно перекрываться полосы движения.

На прошлой неделе дорожники меняли асфальт  на мосту над улицей Курчатова в Липецке. Во время этих работы на выезде из города скапливались огромные автомобильные очереди.

Также в управлении дополнили, что в рамках работ по содержанию тамбовской трассы на ее участке от Сокола до Сселковской развязки предусмотрено устройство защитных слоев асфальта в 2023 - 2024 годах.
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#ремонт дорог #мост

Комментарии (2)

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Житель

сегодня, 15:04
Еще бы асфальт поменяли от поста гаи до поворота на совхоз дружба. Вся дорога убита вхлам и заплатки сделали только хуже
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Теперь

сегодня, 14:52
Колхозникам работающим в городе наступил коллапс, * в городе ночевать.
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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