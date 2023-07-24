В реестре липецких ям — 850 дыр во дворах и на внутриквартальных проездах

Правительство области выделило 27,6 миллиона рублей для латание дыр на дорогах. Департамент развития территории мэрии Липецка деньги потратит на ямы с высоким уровнем приоритета: у социальных объектов и те, которые не объехать.





Управление главного смотрителя тут же объявило торги на ликвидацию выбоин во дворах и внутриквартальных проездах, которые определит городской департамент развития территории. Еще в прошлом году для рационального использования выделенных муниципалитету средств ведомство создало специальный реестр ям. Определиться с местами ремонта помогли горожане, ТОСы, депутаты горсовета и департамент дорожного хозяйства и благоустройства, аккумулирующий жалобы липчан. Как сообщили GOROD48 в департаменте развития территории, все ямы в этом реестре ранжированы по приоритетам: низкому, среднему и высокому. Сейчас в списке — 850 проблемных дворов. В ремонт этого года попадут ямы с высоким приоритетом: у социальных объектов и те, которые не объехать.



В УГС Липецка, говорят, что прежде чем заделать яму горячим асфальтом, подрядчик должен отфрезеровать покрытие нуждающегося в ремонте места, очистить края провала. Также в некоторых местах асфальтобетонное покрытие отремонтируют струйно-инъекционным методом. Техзаданием этого года предусмотрены и ремонты основания дорог известняковым щебнем, восстановление бордюров, выравнивание люков и решеток колодцев инженерных сетей. Срок выполнения работ — от момента заключения контракта до 27 октября. Разбитые внутриквартальные проезды – бич Липецка. В свое время глава города Михаил Гулевский даже хотел взимать с горожан деньги за ремонт ям во дворах. Выбоины в микрорайонах до позапрошлого года заделывали, как правило, на средства «депутатского миллиона» или на деньги, которые городской бюджет экономил на муниципальных торгах по ремонту дорог. В прошлом году на латание ям правительство области специально выделило Липецку 20 млн рублей, на которые были заделаны 15,3 тысячи квадратных метров ям в 122 дворах . В этом месяце по губернаторской программе «Ямы во дворах» городу выделены уже 26,7 миллиона.Управление главного смотрителя тут же объявило торги на ликвидацию выбоин во дворах и внутриквартальных проездах, которые определит городской департамент развития территории. Еще в прошлом году для рационального использования выделенных муниципалитету средств ведомство создало специальный реестр ям. Определиться с местами ремонта помогли горожане, ТОСы, депутаты горсовета и департамент дорожного хозяйства и благоустройства, аккумулирующий жалобы липчан. Как сообщили GOROD48 в департаменте развития территории, все ямы в этом реестре ранжированы по приоритетам: низкому, среднему и высокому. Сейчас в списке — 850 проблемных дворов. В ремонт этого года попадут ямы с высоким приоритетом: у социальных объектов и те, которые не объехать.В УГС Липецка, говорят, что прежде чем заделать яму горячим асфальтом, подрядчик должен отфрезеровать покрытие нуждающегося в ремонте места, очистить края провала. Также в некоторых местах асфальтобетонное покрытие отремонтируют струйно-инъекционным методом. Техзаданием этого года предусмотрены и ремонты основания дорог известняковым щебнем, восстановление бордюров, выравнивание люков и решеток колодцев инженерных сетей. Срок выполнения работ — от момента заключения контракта до 27 октября.