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сегодня, 13:00

В реестре липецких ям — 850 дыр во дворах и на внутриквартальных проездах

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#ремонт дорог #дворы
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В реестре липецких ям — 850 дыр во дворах и на внутриквартальных проездах

Правительство области выделило 27,6 миллиона рублей для латание дыр на дорогах. Департамент развития территории мэрии Липецка деньги потратит на ямы с высоким уровнем приоритета: у социальных объектов и те, которые не объехать.

Разбитые внутриквартальные проезды – бич Липецка. В свое время глава города Михаил Гулевский даже хотел взимать с горожан деньги за ремонт ям во дворах. Выбоины в микрорайонах до позапрошлого года заделывали, как правило, на средства «депутатского миллиона» или на деньги, которые городской бюджет экономил на муниципальных торгах по ремонту дорог. В прошлом году на латание ям правительство области специально выделило Липецку 20 млн рублей, на которые были заделаны 15,3 тысячи квадратных метров ям в 122 дворах. В этом месяце по губернаторской программе «Ямы во дворах» городу выделены уже 26,7 миллиона.

Управление главного смотрителя тут же объявило торги на ликвидацию выбоин во дворах и внутриквартальных проездах, которые определит городской департамент развития территории. Еще в прошлом году для рационального использования выделенных муниципалитету средств ведомство создало специальный реестр ям. Определиться с местами ремонта помогли горожане, ТОСы, депутаты горсовета и департамент дорожного хозяйства и благоустройства, аккумулирующий жалобы липчан. Как сообщили GOROD48 в департаменте развития территории, все ямы в этом реестре ранжированы по приоритетам: низкому, среднему и высокому. Сейчас в списке — 850 проблемных дворов. В ремонт этого года попадут ямы с высоким приоритетом: у социальных объектов и те, которые не объехать.

В УГС Липецка, говорят, что прежде чем заделать яму горячим асфальтом, подрядчик должен отфрезеровать покрытие нуждающегося в ремонте места, очистить края провала. Также в некоторых местах асфальтобетонное покрытие отремонтируют струйно-инъекционным методом. Техзаданием этого года предусмотрены и ремонты основания дорог известняковым щебнем, восстановление бордюров, выравнивание люков и решеток колодцев инженерных сетей. Срок выполнения работ — от момента заключения контракта до 27 октября.
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#ремонт дорог #дворы
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Комментарии (2)

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12 минут назад
Куда можно обратиться по ямочному ремонту дороги около подъезда дома? Управляющая компания отказала.
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когда уже

46 минут назад
на 50 лет нлмк д. 11 возле дома ог возле дома 11 по ул. 50 лет нлмк г.Липецка будет проведен ямочный ремонт???
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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