Общество

13 минут назад

Левобережный районный суд переедет в здание на улице Механизаторов

82
#суд
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Левобережный районный суд переедет в здание на улице Механизаторов

В здании по улице Бестужева, 20 будет создан объединенный судебный архив федеральных судов Липецкой области.

Исполняющий обязанности начальника Управления судебного департамента в Липецкой области Дмитрий Черников подписал ряд распоряжений о размещении судов и объединенного судебного архива федеральных судов Липецкой области.

С 1 октября судьи и сотрудники аппарата Левобережного районного суда Липецка переедут в здание на улице Механизаторов, 15, где раньше располагался Октябрьский районный суд. В здании на Механизаторов были проведены исследования, по результатам которых оно признано безопасным. Сейчас там идёт ремонт по госконтракту. 

А в здании по улице Бестужева, 20 будет создан объединенный судебный архив федеральных судов Липецкой области.

Судьи и сотрудники аппарата Октябрьского районного суда Липецка с 1 декабря 2023 года будут работать по нескольким адресам: на улице Крайней, 6 и улице Космонавтов, 54, 56а. Здание Советского суда на Крайней и сейчас иногда используется для заседаний Октябрьского суда. 
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#суд
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