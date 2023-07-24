Общество

сегодня, 10:54

В Липецке высадят 401 дерево и 800 кустарников, а на улице Горького появится живая изгородь

4 250
#озеленение
2
В Липецке высадят 401 дерево и 800 кустарников, а на улице Горького появится живая изгородь

Липецк получил 25-миллионный транш из областного бюджета на озеленение. Управление главного смотрителя мэрии объявило торги на освоение этих средств.

Контракт предполагает высадку этой осенью деревьев и кустарников, многолетних цветов, устройство рулонного и посевного газонов, снос сухих и аварийных деревьев, корчевание пней.

Из технического задания следует, что сухостой уберут с красных линий улиц Советской, Гагарина, Водопьянова, Ленина, проспекта Победы, площади Ленина-Соборная. Там же будут выкорчеваны пни.

С озеленением повезет улице Горького, на которой компания «Инфинити Групп» только что закончила ремонт дороги и обустройство тротуаров. На обочинах высадят 12 лип, 10 кленов «Друммонди», семь декоративных яблонь «Роялти» (они красиво цветут, а плоды этих деревьев похожи на крупную черешню). На этой же улице появится «высококачественный газон» — так прямо и написано в техзадании, 320 кустов спиреи «Голден Принцесс» и живая изгородь из 1050 кустов кизильника. А на площади Петра Великого раскатают рулонный газон. Там же посадят 210 кустов спиреи «Литл Принцесс» и 270 кустов спиреи «Голден Принцесс», 15 саженцев яблони «Роялти», 16 горных сосен и 12 черенков скального можжевельника (такие деревца вот уже как год растут между зданием УФСБ по Липецкой области и зданием бывшего Детского мира на улице Советской).

Всего контрактом предусмотрена посадка 401 дерева и 800 кустарников. На улицах Советской и проспекте Победы появятся 88 лип, 17 декоративных кленов и 55 саженцев черешчатого дуба — взрослые деревья вырастают до 30-40 метров и достигают в обхвате нескольких метров. Улицу Космонавтов украсят 100 лип, две ели и восемь кленов «Роял Ред». На площади Революции посадят пять яблонь «Меджик Бренди», три голубые ели и три плакучие ивы. Четыре голубые ели и 30 катальп подрядчик должен посадить на улице Ленина. Три яблони «Меджик Бренди» будут не лишними в сквере на улице Ворошилова. Одну голубую ель разместят у памятника Плеханову.

Срок выполнения контракта — с момента заключения до 1 ноября. Победитель торгов обязан предоставить гарантию на приживаемость зеленых насаждений сроком на год с момента подписания актов приемки работ.
4 250
#озеленение
2

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Видим

46 минут назад
Реагенты добьют любое растение вдоль дорог.
ответить

Семён

56 минут назад
Вы сначала сухие и погибающие деревья бы убрали с дорог. Половина Быханова сада стоит с голыми стволами, падать скоро начнут на голову.
ответить

тема для размышления

сегодня, 11:22
Бизнес на продаже саженцев сродни продаже наркотиков - продают саженцы по заморским ценам, а за приживаемость никто не отвечает.
ответить

Илья

сегодня, 11:00
Проспект победы лысеет из года в год.
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
12
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

Целые облака мотыльков подёнки окутали в Ельце берега Быстрой Сосны
#подёнка
2
Целые облака мотыльков подёнки окутали в Ельце берега Быстрой Сосны

сегодня, 09:21

Общество
Сегодня в Липецке: липчане хотят быть чиновниками и депутатами из-за очень больших зарплат
#Сегодня в Липецке
22
Сегодня в Липецке: липчане хотят быть чиновниками и депутатами из-за очень больших зарплат

сегодня, 07:00

Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
#Отключения воды
На трех улицах Липецка отключат холодную воду

вчера, 12:53

Общество
Банкротство как способ разобраться с долгами
#Банкротство #долги
7
Банкротство как способ разобраться с долгами

вчера, 12:50

Общество
Итоги недели: цены
#цены #дороже/дешевле
44
Итоги недели: цены

вчера, 12:05

Общество
В Липецкой области арестованы мужчина и женщина за сексуальные действия в отношении ребенка
#насилие
15
В Липецкой области арестованы мужчина и женщина за сексуальные действия в отношении ребенка

22.07.2023 17:12

Общество