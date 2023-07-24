В Липецке высадят 401 дерево и 800 кустарников, а на улице Горького появится живая изгородь

Липецк получил 25-миллионный транш из областного бюджета на озеленение. Управление главного смотрителя мэрии объявило торги на освоение этих средств.

Контракт предполагает высадку этой осенью деревьев и кустарников, многолетних цветов, устройство рулонного и посевного газонов, снос сухих и аварийных деревьев, корчевание пней.



Из технического задания следует, что сухостой уберут с красных линий улиц Советской, Гагарина, Водопьянова, Ленина, проспекта Победы, площади Ленина-Соборная. Там же будут выкорчеваны пни.



С озеленением повезет улице Горького, на которой компания «Инфинити Групп» только что закончила ремонт дороги и обустройство тротуаров. На обочинах высадят 12 лип, 10 кленов «Друммонди», семь декоративных яблонь «Роялти» (они красиво цветут, а плоды этих деревьев похожи на крупную черешню). На этой же улице появится «высококачественный газон» — так прямо и написано в техзадании, 320 кустов спиреи «Голден Принцесс» и живая изгородь из 1050 кустов кизильника. А на площади Петра Великого раскатают рулонный газон. Там же посадят 210 кустов спиреи «Литл Принцесс» и 270 кустов спиреи «Голден Принцесс», 15 саженцев яблони «Роялти», 16 горных сосен и 12 черенков скального можжевельника (такие деревца вот уже как год растут между зданием УФСБ по Липецкой области и зданием бывшего Детского мира на улице Советской).



Всего контрактом предусмотрена посадка 401 дерева и 800 кустарников. На улицах Советской и проспекте Победы появятся 88 лип, 17 декоративных кленов и 55 саженцев черешчатого дуба — взрослые деревья вырастают до 30-40 метров и достигают в обхвате нескольких метров. Улицу Космонавтов украсят 100 лип, две ели и восемь кленов «Роял Ред». На площади Революции посадят пять яблонь «Меджик Бренди», три голубые ели и три плакучие ивы. Четыре голубые ели и 30 катальп подрядчик должен посадить на улице Ленина. Три яблони «Меджик Бренди» будут не лишними в сквере на улице Ворошилова. Одну голубую ель разместят у памятника Плеханову.



Срок выполнения контракта — с момента заключения до 1 ноября. Победитель торгов обязан предоставить гарантию на приживаемость зеленых насаждений сроком на год с момента подписания актов приемки работ.