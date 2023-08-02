Житель Липецка пожаловался на игнорирование водителями автобуса №5к трамвайных остановок

Чтобы проверить слова липчанина, мы проехали сегодня утром по новому маршруту.

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В выходные закрылась на реконструкцию трамвайная линия от кольца 9-го микрорайона до «Стана-2000». Пресс-служба мэрии Липецка сообщила, что на этом маршруте до конца перекладки рельсов трамвай заменит автобус №5к. А вчера в редакцию GOROD48 позвонил Виктор Шевченко, работающий на улице Алмазной, и пожаловался, что водители автобусов игнорируют трамвайные остановки и останавливаются, где им вздумается:— Меня другие мужики, которые со мной ехали, делегировали решить эту проблему. В интернете нет информации про маршрут автобуса №5к. Автобус отправляется от новых проходных НЛМК, а трамвай ходил до старых проходных. Если трамвай останавливался на известных всем остановках, то автобус — где захочется его водителю. Например, вчера водитель проехал сразу две остановки на улице Алмазной — «ЖБИ-4» и «Завод железобетон». Когда пассажиры возмутились, он остановился, и тем, кто проехал свои остановки, пришлось идти пешком на работу.По словам Виктора Шевченко, он дозвонился до департамента транспорта и там ему сказали, что поскольку по улице Алмазной ходили только трамваи, то остановок для автобусов на ней нет. Поэтому водители выбирают место для остановок остановиться, руководствуясь правилами движения и безопасностью пассажиров.— Представляете, остановки оставили на усмотрение водителей! — возмутился Виктор Шевченко.Сегодня утром мы проехали на автобусе 5к, напросившись в кабину водителя. Автобусом управляла Надежда — бывший водитель троллейбуса с более чем 15-летним стажем. Сегодня он впервые поехала по «трамвайному» маршруту. Говорит, что понятия не имеет, где останавливаться.— Сказали останавливаться по требованию пассажиров в салоне, останавливаться там, где голосуют с обочины.Итак, поехали. На удивление водителя, качество дороги на маршруте от остановки «Новое заводоуправление» до конечной «Стан-2000» очень хорошее. Исключение — небольшой отрезок по переулку Бестужева. Дальше асфальт — как яичко! Порадовало Надежду и то, что этот маршрут для пассажиров бесплатный.— Сказали даже терминал отключить. Не говорю уже о том, что не нужно отвлекаться на прием у пассажиров налички и выдачу сдачи. Только едь и на дорогу смотри!На улице Ферросплавной, где ходят другие автобусы, все просто: остановки там есть. Последняя из них — «Новобетонная». Дальше — поворот на улицу Алмазную с ее сплошной промзоной. Трамвайная колея уходит в сторону от дороги и теряется в кустах и деревьях. Остановок из кабины автобуса не видно. Надежда смотрит в зеркало заднего вида на пассажиров и следит за приборной панелью. Есть люди на выход — остановка, двери открываются! Никаких конфликтов с пассажирами.— Вот бы нам на Алмазной какие-то указатели просто поставили, чтобы знать, где остановки, — говорит Надежда.На конечной, у въезда на проходные «Стана-2000», водитель высаживает пассажиров, заезжает на территорию металлургического комбината, где разворачивается и выезжает обратно. Тут есть одна проблема: автобус попадает в общую очередь с грузовым и иным транспортом и ждет, пока охрана проверит документы у их водителей, проведет, если нужно, осмотр техники. А еще дорога перед проходными забита машинами. Водителю автобуса приходится лавировать, объезжая препятствия.А просьбу читателя GOROD48 Виктора Шевченко о том, чтобы автобус 5к ходил или до старых проходных, или останавливался на площади Металлургов, мы передали в департамент транспорта мэрии.Нам ответили, что параметры дороги при повороте с проспекта Мира (при движении от нового заводоуправления к площади Металлургов) не позволяют автобусу №5к безопасно подъехать к остановочному пункту. Кроме того, между рейсами предусмотрен отстой автобуса (от 3 до 5 мин). «Учитывая, что через остановку «Площадь Металлургов» проходит достаточно интенсивный поток пассажирского транспорта, отстой автобуса создаст риски ДТП». Также дептранс сообщил, что перевозчик дополнительно проинструктирует водителей об остановках по требованию пассажиров.