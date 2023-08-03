Происшествия
22 минуты назад
В Липецке заблудился 74-летний немец: ему на помощь пришли росгвардейцы и полицейские
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Иностранец поссорился с женой-липчанкой, вышел из дома и потерялся.
2 августа сотрудник вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Липецкой области пришел на помощь проживающему в России 74-летнему гражданину Германии.
«К шедшему после службы домой росгвардейцу на иностранном языке с просьбой о помощи обратился пожилой мужчина. Он не понимал, где находится, и из-за преклонного возраста не мог вернуться домой», — сообщает пресс-служба Росгвардии.
По данным GOROD48, немец поссорился с женой-липчанкой и ушёл из дома. При этом на местности он совсем не ориентировался, а русского языка мужчина не знает.
Росгвардеец вызвал экипаж группы задержания, который доставил пенсионера в отдел полиции №5, где выяснилось, что мужчина уже находится в розыске как утративший связь с родственниками — жена уже успела забить тревогу.
«Полицейские установили место проживания мужчины, связались с его родными и сообщили им, что он нашёлся», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Фото - rosguard.gov.ru
«К шедшему после службы домой росгвардейцу на иностранном языке с просьбой о помощи обратился пожилой мужчина. Он не понимал, где находится, и из-за преклонного возраста не мог вернуться домой», — сообщает пресс-служба Росгвардии.
По данным GOROD48, немец поссорился с женой-липчанкой и ушёл из дома. При этом на местности он совсем не ориентировался, а русского языка мужчина не знает.
Росгвардеец вызвал экипаж группы задержания, который доставил пенсионера в отдел полиции №5, где выяснилось, что мужчина уже находится в розыске как утративший связь с родственниками — жена уже успела забить тревогу.
«Полицейские установили место проживания мужчины, связались с его родными и сообщили им, что он нашёлся», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Фото - rosguard.gov.ru
3 249
Липчанин.
Алес гут
Мюллер