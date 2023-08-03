Происшествия

22 минуты назад

В Липецке заблудился 74-летний немец: ему на помощь пришли росгвардейцы и полицейские

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#Росгвардия #полиция
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В Липецке заблудился 74-летний немец: ему на помощь пришли росгвардейцы и полицейские

Иностранец поссорился с женой-липчанкой, вышел из дома и потерялся.

2 августа сотрудник вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Липецкой области пришел на помощь проживающему в России 74-летнему гражданину Германии.

«К шедшему после службы домой росгвардейцу на иностранном языке с просьбой о помощи обратился пожилой мужчина. Он не понимал, где находится, и из-за преклонного возраста не мог вернуться домой», — сообщает пресс-служба Росгвардии.

По данным GOROD48, немец поссорился с женой-липчанкой и ушёл из дома. При этом на местности он совсем не ориентировался, а русского языка мужчина не знает. 

Росгвардеец вызвал экипаж группы задержания, который доставил пенсионера в отдел полиции №5, где выяснилось, что мужчина уже находится в розыске как утративший связь с родственниками — жена уже успела забить тревогу.

«Полицейские установили место проживания мужчины, связались с его родными и сообщили им, что он нашёлся», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.  

Фото - rosguard.gov.ru
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#Росгвардия #полиция
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Комментарии (3)

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Липчанин.

4 минуты назад
Реально анекдот.
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Алес гут

6 минут назад
Липчанка -жена доведет любого немца до побега из дома. Хорошо что область успели перекопать месяц назад по периметру, так что ни один от нас не убежит в Германию обратно
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Мюллер

13 минут назад
там с ним был еще парашют 1941 года
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
17
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

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