В Липецке заблудился 74-летний немец: ему на помощь пришли росгвардейцы и полицейские

Иностранец поссорился с женой-липчанкой, вышел из дома и потерялся.

2 августа сотрудник вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Липецкой области пришел на помощь проживающему в России 74-летнему гражданину Германии.«К шедшему после службы домой росгвардейцу на иностранном языке с просьбой о помощи обратился пожилой мужчина. Он не понимал, где находится, и из-за преклонного возраста не мог вернуться домой», — сообщает пресс-служба Росгвардии.По данным GOROD48, немец поссорился с женой-липчанкой и ушёл из дома. При этом на местности он совсем не ориентировался, а русского языка мужчина не знает.Росгвардеец вызвал экипаж группы задержания, который доставил пенсионера в отдел полиции №5, где выяснилось, что мужчина уже находится в розыске как утративший связь с родственниками — жена уже успела забить тревогу.«Полицейские установили место проживания мужчины, связались с его родными и сообщили им, что он нашёлся», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.