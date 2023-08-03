Липчан ожидает субтропическая жара

Воздух разогреется до +35 градусов.

Начало августа в Липецкой области будет жарким почти как в субтропиках. В ближайшие три дня до штормового предупреждения из-за сильной жары, которое объявляется у нас при температуре +35, регион не дотянет буквально одного-двух градусов. Возможно, до этой отметки воздух в Липецкой области прогреется в начале следующей недели.



Как рассказали GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 и 5 августа в регионе ожидается до +33 градусов, а 6 августа до +34 градусов. При том, штормовое предупреждение из-за сильной жары в Липецкой области объявляется при показателях +35 градусов, такие значения предварительно прогнозируются на понедельник-вторник, 7 и 8 августа — однако эта оценка может измениться ближе к началу следующей недели. Дожди же в Липецкой области в ближайшие дни не ожидаются.



