Погода в Липецке

43 минуты назад

Липчан ожидает субтропическая жара

4 685
#жара
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Липчан ожидает субтропическая жара

Воздух разогреется до +35 градусов.

Начало августа в Липецкой области будет жарким почти как в субтропиках. В ближайшие три дня до штормового предупреждения из-за сильной жары, которое объявляется у нас при температуре +35, регион не дотянет буквально одного-двух градусов. Возможно, до этой отметки воздух в Липецкой области прогреется в начале следующей недели.

Как рассказали GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 и 5 августа в регионе ожидается до +33 градусов, а 6 августа до +34 градусов. При том, штормовое предупреждение из-за сильной жары в Липецкой области объявляется при показателях +35 градусов, такие значения предварительно прогнозируются на понедельник-вторник, 7 и 8 августа — однако эта оценка может измениться ближе к началу следующей недели. Дожди же в Липецкой области в ближайшие дни не ожидаются. 

4 685
#жара
1

Комментарии (4)

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ГОСТЬ53

3 минуты назад
ненавижу жару и духоту. Зима бы скорее
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Эхо

4 минуты назад
Наконец то телогрейки поскидываем...
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КвадраБот Максим

18 минут назад
Лучше бы снег выпал , да морозы ударили бы под тридцать !!
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петр

33 минуты назад
гис метео посмортели .так и живем .
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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