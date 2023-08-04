Происшествия
сегодня, 12:04
Рано утром на Матырском водохранилище спасли троих рыбаков с перевернувшейся лодки
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Резиновая лодка перевернулась в полукилометре от берега.
Сегодня около 05:00 утра на Матырском водохранилище спасли троих рыбаков.
По данным УГПСС Липецкой области, в службу «112» позвонил один из рыбаков: он рассказал, что лодка перевернулась в районе большой косы водохранилища, а до берега — более 500 метров.
Спасатели подплыли к рыбакам на катере, достали их из воды, а резиновую лодку взяли на буксир. Медицинская помощь рыбакам не понадобилась.
Всего с начала купального сезона сотрудники УГПСС спасли 35 человек. Ещё 25 человек вытащили из воды добровольцы.
По данным УГПСС Липецкой области, в службу «112» позвонил один из рыбаков: он рассказал, что лодка перевернулась в районе большой косы водохранилища, а до берега — более 500 метров.
Спасатели подплыли к рыбакам на катере, достали их из воды, а резиновую лодку взяли на буксир. Медицинская помощь рыбакам не понадобилась.
Всего с начала купального сезона сотрудники УГПСС спасли 35 человек. Ещё 25 человек вытащили из воды добровольцы.
4 700
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Мимо шол.