Происшествия

сегодня, 12:04

Рано утром на Матырском водохранилище спасли троих рыбаков с перевернувшейся лодки

4 700
#спасатели #УГПСС
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Рано утром на Матырском водохранилище спасли троих рыбаков с перевернувшейся лодки

Резиновая лодка перевернулась в полукилометре от берега.

Сегодня около 05:00 утра на Матырском водохранилище спасли троих рыбаков.

По данным УГПСС Липецкой области, в службу «112» позвонил один из рыбаков: он рассказал, что лодка перевернулась в районе большой косы водохранилища, а до берега — более 500 метров.

Спасатели подплыли к рыбакам на катере, достали их из воды, а резиновую лодку взяли на буксир. Медицинская помощь рыбакам не понадобилась.

Всего с начала купального сезона сотрудники УГПСС спасли 35 человек. Ещё 25 человек вытащили из воды добровольцы.
4 700
#спасатели #УГПСС
3

Комментарии (4)

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...

27 минут назад
... сдача норматива по плаванию, заплывай глубже и дальше 10 метров от берега, нет норматива сиди на берегу считай стрекоз.
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Дуракам сегодня повезло

36 минут назад
Мимо шол., да и троем в «резинке» и без жилетов
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Зимний рыбак

38 минут назад
Ну я ещё могу понять, как в "резиновой " квартире прописываются триста узбеков, но как в резиновой лодке разместиться втроём, не могу понять. Может они как кубинцы во Флориду собрались?
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Мимо шол.

50 минут назад
Не бось бухие раз лодку перевернули.шторма ведь не бала.
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