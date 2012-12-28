Педагог из Липецка научила армянского мальчика читать вслух рассказ Медведева про калорийные ботинки
Тысячи липчан прошли по центру города со свечами в канун начала Великой Отечественной войны
Все мы часть великой истории: депутаты горсовета и общественные деятели читают стихи о Великой Отечественной
Педагог из Липецка научила армянского мальчика читать вслух рассказ Медведева про калорийные ботинки
Тысячи липчан прошли по центру города со свечами в канун начала Великой Отечественной войны
Все мы часть великой истории: депутаты горсовета и общественные деятели читают стихи о Великой Отечественной
Общество
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сегодня, 16:00
Все мы часть великой истории: депутаты горсовета и общественные деятели читают стихи о Великой Отечественной
Сегодня, в день Памяти и Скорби, видеоролики со стихами поэтов-фронтовиков опубликовали на своих страницах в соцсетях Евгения Фрай, Василий Литовкин, Михаил Русаков, Игорь Подзоров, Сергей Евсеев и Артем Голощапов.