Все мы часть великой истории: депутаты горсовета и общественные деятели читают стихи о Великой Отечественной

Сегодня, в день Памяти и Скорби, видеоролики со стихами поэтов-фронтовиков опубликовали на своих страницах в соцсетях Евгения Фрай, Василий Литовкин, Михаил Русаков, Игорь Подзоров, Сергей Евсеев и Артем Голощапов.

























