Общество
сегодня, 13:31
«Во время полнолуния у людей обостряются страхи, тревоги, неврозы...»
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Психиатры считают научно доказанным связь суицидального настроения с фазами луны.
Как уже сообщал GOROD48, сегодня ночью в разных районах Липецка — на улице Свиридова, 6 и на улице Калинина, 38 — из окон многоэтажек выпали две женщины. Одна погибла, за жизнь другой борются врачи больницы «Свободный Сокол». Может ли так быть, что эти инциденты как-то связаны с суперлунием — полная Луна сегодня находится очень близко к Земле?
— Может. Наука уже доказала, что во время полнолуния у психически нестабильных людей обостряются страхи, тревоги, неврозы, нарушается сон. Мы видим рост психотических расстройств. Под ними психиатры понимают яркие проявления психических заболеваний, при которых у больных людей искажаются представления о реальности происходящего. А это проявляется в нарушениях поведения, появлении несвойственных в норме патологических симптомов и синдромов. Наши больные знают, что в это время нужно увеличивать дозировку принимаемых препаратов, — рассказала GOROD48 заведующая отделением кризисных состояний диспансера ГУЗ «Липецкая областная психоневрологическая больница» Ирина Быкова.
Психическое здоровье липчан, по словам Ирины Быковой, оставляет желать лучшего. Для того, чтобы встревоженный человек быстрее оказался у врача, при диспансере действует круглосуточный телефон доверия: 48-11-00. Этот телефон редко остывает. Ирина Быкова говорит, что с начала СВО она и ее коллеги видят заметный рост числа обращений за психологической и психиатрической помощью липчан, опасающихся за своих родных, которые попали в зону боевых действий, получили ранения, погибли или пропали без вести. Многие жалуются на то, что находятся в подвешенном состоянии, переживая даже за еще не призванных в армию сыновей и мужей.
— Мы просим таких людей обращаться за амбулаторной психологической и психиатрической помощью. Если же говорить об отделении кризисных состояний, то у нас появился прекрасный специалист-психолог, специализирующийся на помощи семьям, — сказала Ирина Быкова.
— Может. Наука уже доказала, что во время полнолуния у психически нестабильных людей обостряются страхи, тревоги, неврозы, нарушается сон. Мы видим рост психотических расстройств. Под ними психиатры понимают яркие проявления психических заболеваний, при которых у больных людей искажаются представления о реальности происходящего. А это проявляется в нарушениях поведения, появлении несвойственных в норме патологических симптомов и синдромов. Наши больные знают, что в это время нужно увеличивать дозировку принимаемых препаратов, — рассказала GOROD48 заведующая отделением кризисных состояний диспансера ГУЗ «Липецкая областная психоневрологическая больница» Ирина Быкова.
Психическое здоровье липчан, по словам Ирины Быковой, оставляет желать лучшего. Для того, чтобы встревоженный человек быстрее оказался у врача, при диспансере действует круглосуточный телефон доверия: 48-11-00. Этот телефон редко остывает. Ирина Быкова говорит, что с начала СВО она и ее коллеги видят заметный рост числа обращений за психологической и психиатрической помощью липчан, опасающихся за своих родных, которые попали в зону боевых действий, получили ранения, погибли или пропали без вести. Многие жалуются на то, что находятся в подвешенном состоянии, переживая даже за еще не призванных в армию сыновей и мужей.
— Мы просим таких людей обращаться за амбулаторной психологической и психиатрической помощью. Если же говорить об отделении кризисных состояний, то у нас появился прекрасный специалист-психолог, специализирующийся на помощи семьям, — сказала Ирина Быкова.
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петр
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