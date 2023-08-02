С 3 августа по маршруту №8«О» запускаются дополнительные рейсы: в 06:10, 09:08, 17:23, 18:00, 19:03.



Дополнительные автобусы будут следовать от остановки «Микрорайон «Университетский» до остановочного пункта «Стан – 2000» (через Октябрьский мост). Также будет продолжено обслуживание существующих рейсов по маршруту № 8«О» отправлением от остановочного пункта «Микрорайон «Университетский» в 06:18, 06:43, сообщает администрация Липецка.



