Выполнявшего работы на пешеходной зоне улицы Зегеля подрядчика признали недобросовестным

Компания сорвала исполнение контракта, и теперь два года не сможет участвовать в закупках для государственных и муниципальных нужд.

УФАС рассмотрело обращение Управления главного смотрителя Липецка, которое еще в октябре 2022 года заключило с подрядчиком ООО «Мастерская Бредихиных» контракт стоимостью свыше миллиона рублей на благоустройство пешеходной зоны в районе улицы Зегеля в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».



Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, исполнять контракт подрядчик в нарушение установленных сроков начал только весной этого года. При этом сами работы выполнялись очень медленно и некачественно.



«На замечания заказчика ООО «Мастерская Бредихиных» ответило об устранении выявленных недочетов и предъявило к оплате счёт. Вместе с тем, проведенное обследование результата работ выявило несоблюдение подрядчиком строительных нормативов и технологии. Управление отказалось принимать брак и расторгло контракт», — говорится в сообщении Липецкого УФАС .



УФАС на два года включил ООО «Мастерская Бредихиных» в реестр недобросовестных подрядчиков, поскольку компания не приняла необходимых и достаточных мер для исполнения обязательств по контракту. Теперь фирма не сможет участвовать в закупках для государственных и муниципальных нужд.



