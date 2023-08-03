Общество

22 минуты назад

Выполнявшего работы на пешеходной зоне улицы Зегеля подрядчика признали недобросовестным

131
#УФАС
1

Компания сорвала исполнение контракта, и теперь два года не сможет участвовать в закупках для государственных и муниципальных нужд.

УФАС рассмотрело обращение Управления главного смотрителя Липецка, которое еще в октябре 2022 года заключило с подрядчиком ООО «Мастерская Бредихиных» контракт стоимостью свыше миллиона рублей на благоустройство пешеходной зоны в районе улицы Зегеля в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, исполнять контракт подрядчик в нарушение установленных сроков начал только весной этого года. При этом сами работы выполнялись очень медленно и некачественно.

«На замечания заказчика ООО «Мастерская Бредихиных» ответило об устранении выявленных недочетов и предъявило к оплате счёт. Вместе с тем, проведенное обследование результата работ выявило несоблюдение подрядчиком строительных нормативов и технологии. Управление отказалось принимать брак и расторгло контракт», — говорится в сообщении Липецкого УФАС .

УФАС на два года включил ООО «Мастерская Бредихиных» в реестр недобросовестных подрядчиков, поскольку компания не приняла необходимых и достаточных мер для исполнения обязательств по контракту. Теперь фирма не сможет участвовать в закупках для государственных и муниципальных нужд.

131
#УФАС
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
17
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

В подвале хрущевки можно и брасом плавать и баттерфляем
#потоп #жилой дом
4
В подвале хрущевки можно и брасом плавать и баттерфляем

сегодня, 14:41

Общество
Замеченного с винтовкой в заповеднике мужчину осудили за незаконное хранение оружия и боеприпасов
#оружие #боеприпасы
2
Замеченного с винтовкой в заповеднике мужчину осудили за незаконное хранение оружия и боеприпасов

сегодня, 13:33

Общество
Липецкие полицейские пришли на помощь отравившейся крысиным ядом полуторагодовалой девочке
#полиция #отравление
7
Липецкие полицейские пришли на помощь отравившейся крысиным ядом полуторагодовалой девочке

сегодня, 13:15

Общество
В Усмани уничтожили 142 бутылки спиртного
#алкоголь #спиртное
В Усмани уничтожили 142 бутылки спиртного

сегодня, 13:08

Общество
Санитарные нарушения выявлены в 72% школьных столовых и у 60% поставщиков питания
#дети #школа
7
Санитарные нарушения выявлены в 72% школьных столовых и у 60% поставщиков питания

сегодня, 11:06

Общество
Первый поплыл — инспекторы ГИМС задержали пьяного водителя катера
#МЧС #ГИМС
13
Первый поплыл — инспекторы ГИМС задержали пьяного водителя катера

сегодня, 10:46

Общество