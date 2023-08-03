Общество

сегодня, 17:18

В конце улицы Советской перекроют две полосы — энергетики начнут аварийные раскопки

7 418
#дорожное движение
4
В конце улицы Советской перекроют две полосы — энергетики начнут аварийные раскопки
4 августа на улице Советской у дома №68 будут перекрыты две полосы. По сообщению мэрии, в этом месте компания «Квадра» начнет аварийные раскопки. 

«Для движения вверх будет открыта крайняя правая полоса и выделенная полоса для общественного транспорта при движении вниз», — предупреждает администрация Липецка.
7 418
#дорожное движение
4

Комментарии (7)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Человечность

5 минут назад
Не удивили. Воду подать вчера должны! Но как бы не так! Теперь раскопки!
ответить

Деревня

28 минут назад
дураков- новый сезон! Какими надо быть тупыми чтобы проложить теплотрассу под автодорогой? Остановите землю - я сойду!
ответить

Дата начала раскопок

42 минуты назад
Указана, а даты окончания нет! Интрига!
ответить

12345

52 минуты назад
Т.е.горячей воды на Советской не будет в ближайшее время? Почему у квадры именно после отключений каждый раз что-то случается? Они во время отключений ничего не делают и не испытывают? Зачем тогда вообще отключать?
ответить

Фокс

сегодня, 17:42
Ну можно хотя бы центральные улицы сделать враз и навсегда? Сколько можно её перекапывать? Нет у нас в городе хозяина, ну и выходит, что колхоз, а значит - бардак
ответить

Это у них как обычно.

сегодня, 17:38
Что рвануло после 2 недельных испытаний сетей? Даже не успели дать горячую воду.
ответить

Иван

сегодня, 17:34
А как депутатам ехать в горсовет на сессию?
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
17
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
#отключения
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

23 минуты назад

Общество
В Добринке оштрафовали рыбака-браконьера
#браконьерство #рыбалка
В Добринке оштрафовали рыбака-браконьера

сегодня, 17:45

Общество
«Венеры» больше нет
#свалка #полигон #«Венера»
«Венеры» больше нет

сегодня, 17:29

Общество
В Липецке соревновались со стаканом
#конкурс #такси
6
В Липецке соревновались со стаканом

сегодня, 16:00

Общество
Правда ли, что бесплатной медицинской помощи станет меньше?
#медицнская помощь
37
Правда ли, что бесплатной медицинской помощи станет меньше?

сегодня, 15:54

Общество
Выполнявшего работы на пешеходной зоне улицы Зегеля подрядчика признали недобросовестным
#УФАС
11
Выполнявшего работы на пешеходной зоне улицы Зегеля подрядчика признали недобросовестным

сегодня, 15:23

Общество