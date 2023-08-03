Общество
сегодня, 17:18
В конце улицы Советской перекроют две полосы — энергетики начнут аварийные раскопки
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4 августа на улице Советской у дома №68 будут перекрыты две полосы. По сообщению мэрии, в этом месте компания «Квадра» начнет аварийные раскопки.
«Для движения вверх будет открыта крайняя правая полоса и выделенная полоса для общественного транспорта при движении вниз», — предупреждает администрация Липецка.
«Для движения вверх будет открыта крайняя правая полоса и выделенная полоса для общественного транспорта при движении вниз», — предупреждает администрация Липецка.
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Человечность
Деревня
Дата начала раскопок
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Фокс
Это у них как обычно.
Иван