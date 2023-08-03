В конце улицы Советской перекроют две полосы — энергетики начнут аварийные раскопки

4 августа на улице Советской у дома №68 будут перекрыты две полосы. По сообщению мэрии, в этом месте компания «Квадра» начнет аварийные раскопки.



«Для движения вверх будет открыта крайняя правая полоса и выделенная полоса для общественного транспорта при движении вниз», — предупреждает администрация Липецка.