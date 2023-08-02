Торги на проект капремонта моста на Лебедянском шоссе закончились рекордным падением начальной цены

На проект мэрия Липецка выделила восемь миллионов рублей, а компания-победитель заявила, что ей хватит и 2 860 тысяч.





В торгах участвовали четыре компании. Первый участник выбыл из гонки с предложением в 7 680 000 рублей, второй отвалился с шестью миллионами. Третий участник аукциона был готов сделать проект капремонта моста за 2 860 000 рублей. Но победителем конкурса стало ООО «Первая сетевая компания» с предложением в 2 820 000 рублей.



Между тем техническое задание на разработку документации на капитальный ремонт моста длиной 256 метров и шириной 24,3 метра изобилует задачами, которые занимают несколько десятков страниц. Подрядчику предстоит провести инженерно-геодезические изыскания с составлением топографического плана в масштабе 1:500 и обмерных чертежей сооружения. Задание предусматривает инженерно-геологические изыскания путем бурения скважин в районе опор и подходов к мосту, а также инженерно-экологические изыскания по нескольким ГОСТам. Обязательными для осмотра являются как верхняя часть моста с ограждениями проезжей и пешеходной частей, опорами освещения, деформационными швами и водоотводом, так и вся подмостовая зона: опоры, пролеты, коммуникации. Чтобы разобраться в крепости 45-летнего моста, заказчик включил в работы исследование использованных при строительстве материалов, проверку состояния скрытых деталей конструкций путем их обнажения, отбор проб и их лабораторные испытания. Также подрядчику надлежит исследовать состояние подземной части опор.



В проекте должны быть отражены технические решения по капитальному ремонту сопряжений моста с насыпью подходов, опор и пролетных строений, плит перекрытия проезжей части путепровода, антикоррозионной защите конструкций, улучшению системы водоотвода, замене гидроизоляции и деформационных швов, восстановления опор освещения. В смету и рабочую документацию необходимо включить составление плана обеспечения транспортной безопасности моста с грифом «Для служебного пользования», его оборудование техническими средствами, позволяющих круглосуточный онлайн-контроль за подходами к объекту, к его критическим элементам в границах всей его протяженности. Подрядчик должен спланировать размещение на мосту систем видеонаблюдения и оповещения об угрозах. При этом система безопасности не должна нарушать имеющуюся архитектуру моста, влиять на несущую способность его конструктивных элементов, быть легкой в обслуживании и ремонте, обладать устойчивостью к вибрациям, работать при 100-процентной влажности, сверхнизких и сверхвысоких температурах воздуха.



И все это — за 2,8 миллиона? По цене однокомнатной квартиры в хрушевке?



— Победившая в аукционе «Первая сетевая компания» нам уже знакома. Ранее она занималась обеспечением транспортной безопасности Петровского моста и путепровода Северный на улице Алмазной. Мы уже встречались с руководителем компании, и он нас уверил, что работы по контракту выполнит качественно и в срок, — сообщили GOROD48 в УГС Липецка.



Победитель торгов должен сдать заказчику проект уже к 15 ноября этого года.



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Удивительными результатами завершаются в последнее время аукционы объявленные управлением главного смотрителя Липецка: тотальным снижением начальной цены закупки. GOROD48 уже сообщал, что контракт на озеленение Липецка по итогам торгов подешевел на 42,5%, а аукцион на ремонт внутриквартальных проездов и ям во дворах — на 44,4%. Т олько на этих двух торгах мэрия сэкономила 22,9 млн рублей и теперь УГС Липецка нужно следить за тем качеством выполнения контрактов. Но даже эти результаты — ничто по сравнению с тем, как закончились торги на разработку проектно-сметной документации капитального ремонта моста через железную дорогу на Лебедянском шоссе (между ТД «Новосел» и ТД «Большой Трубный»). Победитель торгов снизил начальную цену контракта в восемь миллионов рублей на 65% — до 2 820 тысяч!В торгах участвовали четыре компании. Первый участник выбыл из гонки с предложением в 7 680 000 рублей, второй отвалился с шестью миллионами. Третий участник аукциона был готов сделать проект капремонта моста за 2 860 000 рублей. Но победителем конкурса стало ООО «Первая сетевая компания» с предложением в 2 820 000 рублей.Между тем техническое задание на разработку документации на капитальный ремонт моста длиной 256 метров и шириной 24,3 метра изобилует задачами, которые занимают несколько десятков страниц. Подрядчику предстоит провести инженерно-геодезические изыскания с составлением топографического плана в масштабе 1:500 и обмерных чертежей сооружения. Задание предусматривает инженерно-геологические изыскания путем бурения скважин в районе опор и подходов к мосту, а также инженерно-экологические изыскания по нескольким ГОСТам. Обязательными для осмотра являются как верхняя часть моста с ограждениями проезжей и пешеходной частей, опорами освещения, деформационными швами и водоотводом, так и вся подмостовая зона: опоры, пролеты, коммуникации. Чтобы разобраться в крепости 45-летнего моста, заказчик включил в работы исследование использованных при строительстве материалов, проверку состояния скрытых деталей конструкций путем их обнажения, отбор проб и их лабораторные испытания. Также подрядчику надлежит исследовать состояние подземной части опор.В проекте должны быть отражены технические решения по капитальному ремонту сопряжений моста с насыпью подходов, опор и пролетных строений, плит перекрытия проезжей части путепровода, антикоррозионной защите конструкций, улучшению системы водоотвода, замене гидроизоляции и деформационных швов, восстановления опор освещения. В смету и рабочую документацию необходимо включить составление плана обеспечения транспортной безопасности моста с грифом «Для служебного пользования», его оборудование техническими средствами, позволяющих круглосуточный онлайн-контроль за подходами к объекту, к его критическим элементам в границах всей его протяженности. Подрядчик должен спланировать размещение на мосту систем видеонаблюдения и оповещения об угрозах. При этом система безопасности не должна нарушать имеющуюся архитектуру моста, влиять на несущую способность его конструктивных элементов, быть легкой в обслуживании и ремонте, обладать устойчивостью к вибрациям, работать при 100-процентной влажности, сверхнизких и сверхвысоких температурах воздуха.И все это — за 2,8 миллиона? По цене однокомнатной квартиры в хрушевке?— Победившая в аукционе «Первая сетевая компания» нам уже знакома. Ранее она занималась обеспечением транспортной безопасности Петровского моста и путепровода Северный на улице Алмазной. Мы уже встречались с руководителем компании, и он нас уверил, что работы по контракту выполнит качественно и в срок, — сообщили GOROD48 в УГС Липецка.Победитель торгов должен сдать заказчику проект уже к 15 ноября этого года.