Общество
сегодня, 11:18
Водопад на Неделина вызвал порыв на трубопроводе диаметром 150 миллиметров
В доме №10 по улице Неделина до устранения повреждения на трубопроводе не будет холодной воды.
Ночной водопад на Неделина вызвал порыв на трубопроводе диаметром 150 миллиметров. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе компании «РВК-Липецк».
Сегодня для устранения повреждения на трубопроводе в районе дома №10 по улице Неделина будет ограничено холодное водоснабжение жителей этого дома. Организован подвоз воды.
«РВК-Липецк» также предупреждает о временном отключении потребителей для устранения утечки из пожарного гидранта у дома №1 по улице Барашева. Из-за этой утечки до окончания ремонтных работ не будет холодной воды по адресам: улица Барашева, 1; улица Коммунальная, 12, 10, 9, 14а; улица Октябрьская, 61; площадь Торговая, 14, 15а; улица Неделина, 14б, 1а, 1б, 1в, 3; улица Фрунзе, 85, 81. Подвоз воды организован по адресу: улица Коммунальная, 14а.
Фото, видео - vk.com/myatnaya.ldinka
Сегодня для устранения повреждения на трубопроводе в районе дома №10 по улице Неделина будет ограничено холодное водоснабжение жителей этого дома. Организован подвоз воды.
«РВК-Липецк» также предупреждает о временном отключении потребителей для устранения утечки из пожарного гидранта у дома №1 по улице Барашева. Из-за этой утечки до окончания ремонтных работ не будет холодной воды по адресам: улица Барашева, 1; улица Коммунальная, 12, 10, 9, 14а; улица Октябрьская, 61; площадь Торговая, 14, 15а; улица Неделина, 14б, 1а, 1б, 1в, 3; улица Фрунзе, 85, 81. Подвоз воды организован по адресу: улица Коммунальная, 14а.
Фото, видео - vk.com/myatnaya.ldinka
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