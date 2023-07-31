Общество

сегодня, 11:18

Водопад на Неделина вызвал порыв на трубопроводе диаметром 150 миллиметров

5 929
#ЖКХ
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В доме №10 по улице Неделина до устранения повреждения на трубопроводе не будет холодной воды.

Ночной водопад на Неделина вызвал порыв на трубопроводе диаметром 150 миллиметров. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе компании «РВК-Липецк».

Сегодня для устранения повреждения на трубопроводе в районе дома №10 по улице Неделина будет ограничено холодное водоснабжение жителей этого дома. Организован подвоз воды.

«РВК-Липецк» также предупреждает о временном отключении потребителей для устранения утечки из пожарного гидранта у дома №1 по улице Барашева. Из-за этой утечки до окончания ремонтных работ не будет холодной воды по адресам: улица Барашева, 1; улица Коммунальная, 12, 10, 9, 14а; улица Октябрьская, 61; площадь Торговая, 14, 15а; улица Неделина, 14б, 1а, 1б, 1в, 3; улица Фрунзе, 85, 81. Подвоз воды организован по адресу: улица Коммунальная, 14а.

Фото, видео - vk.com/myatnaya.ldinka
5 929
#ЖКХ
1

Комментарии (5)

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Не переживайте

20 минут назад
Лиза, списать могут только Африке, а у нас только прибавить.
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г. Провалы

22 минуты назад
Надо добавить и прорывов.
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Викторм

47 минут назад
Браво!
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Лиза

47 минут назад
Сколько же воды вылилось! Кто будет оплачивать эту воду, жильцам приплюсуют к ОДН или спишут на прорыв?
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Гость.

сегодня, 11:34
А может всё таки нашим господам правителем области пора обращать внимание не такие качественные услуги, при повышении очередного тарифа. Ведь в Питере давно областные чиновники не дали поднять их. А у нас на всё это закрывают глаза, которое творится уже не один год подряд и ежедневно.
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