Общество
сегодня, 12:00
74-летнего липчанина осудили по уголовной статье за издевательство над собакой
Привязанное к машине верёвкой за шею животное 74-летний мужчина протащил по дороге около 434 метров.
В истории, когда пенсионер привязал веревкой бездомную собаку к заднему бамперу своего автомобиля, и протащил животное по дороге, поставлена точка. Липецкий районный судебный участок №2 вынес приговор 74-летнему жителю села Косырёвка по части 3 статьи 30, части 1 статьи 245 УК РФ за покушение на жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий из хулиганских побуждений, которое могло повлечь его увечье и гибель.
Напомним, 22 апреля 2022 года на улице Южной села Косыревка Липецкого района бездомная двухлетняя собака по кличке Гриша легко доверилась незнакомцу. Но он накинул петлю от одного конца веревки длиной 4-5 метров ей на шею, а другой конец веревки привязал к заднему бамперу своего автомобиля «Лада-Калина», после чего сел за руль машины и, набрав скорость, поехал в направлении кладбища в деревне Кулешовка Липецкого района, и протащил животное по дороге около 434 метров. Но жестокие действия пенсионера не были доведены до конца, поскольку в районе поворота на автодорогу «Орел-Тамбов» за собаку вступился местный житель.
Позже ветеринары диагностировали Грише ушибы, ссадины и рваные раны различной глубины и размера в области грудной клетки и на лапах, а также сильное кровотечение.
Подсудимый вину признал частично и раскаялся. Мужчина рассказал, что 22 апреля 2022 года в послеобеденное время на территории своего дома в селе Косыревка занимался бытовыми делами. На остановке общественного транспорта он увидел незнакомого молодого мужчину, подошел к нему. Тот предложил пенсионеру купить дрель, он согласился, после чего попросил продавца дрели поймать бездомную собаку, бегающую возле многоквартирного дома, где живёт пенсионер. По словам подсудимого, поймав пса, молодой мужчина накинул ему на шею петлю и на верёвке подвел собаку к пенсионеру, который намотал второй конец веревки себе на руку. Поскольку поместить в багажник автомобиля пса не удалось — животное сопротивлялось, пенсионер сел в своей автомобиль, удерживая в руке веревку, второй конец которой был привязан к шее собаки, и начал движение в сторону кладбища в деревне Кулешовка. Собаку он планировал довести до кладбища и оставить там.
Подсудимый уверял: автомобиль двигался с небольшой скоростью около 20 км/ч, ехал пенсионер на второй передаче без газа, и он полагал, что никаких повреждений собаке при таком способе ее перемещения причинено быть не может. Но в какой-то момент водитель заметил, что не видит в зеркало собаку, после чего услышал визг животного.
Выйдя из автомобиля, он обнаружил собаку, лежащую на животе, заметил у нее кровь на лапах. Тут же подъехал на автомобиле «Вольво СХ 60» ранее незнакомый ему мужчина, подошел к пенсионеру и стал ругаться на него, затем сфотографировал подсудимого с животным.
Пенсионер снял веревку с шеи пса, после чего собака убежала в посадки. В суде он настаивал на том, что к бамперу автомобиля веревку не привязывал, умысла на причинение боли и страданий собаке у него не было. Он уверял, что только хотел вывезти животное подальше от дома, чтобы собака не гавкала и не пугала жителей.
Но свидетель, вынесший действия пенсионера сначала на суд общественности, рассказал, что собака всё же была привязана за шею веревкой к заднему бамперу. Он видел, что собака местами бежала, иногда падала, кубарем катилась за автомобилем, потому что была привязана, пыталась высвободиться, но у пса другого выхода не было, кроме как бежать за автомобилем. Увидев всё это, водитель «Вольво» развернулся, догнал «Ладу» и потребовал отпустить собаку, спросив у пенсионера, зачем он издевается над животным. Водитель автомобиля ответил, что собака бездомная и, якобы, она покусала ребенка. Но никакой агрессии у собаки свидетелем замечено не было. Затем свидетель записал на видео, что стало с измученной собакой: она легла грудью на землю, положила голову, у нее сочилась кровь с подушечек передних и задних лап — лапы были стёрты об асфальт и щебёнку...
Уже в присутствии свидетеля мужчина отвязал верёвку от шеи собаки. Вечером того же дня спасший собаку мужчина выложил в в общий чат жителей «Косыревка-Кулешовка» видео
о жестоком обращении с животным. Неравнодушные жители тут же узнали собаку, нашли её, отвезли в ветеринарную клинику. На следующий день работники приюта для бездомных животных «Счастливый берег» забрали Гришу. Узнали в группе «Косыревка-Кулешовка» и пенсионера-мучителя.
Оказалось, что собака по кличке Гриша живёт в Косыревке два года: зимой в подъезде, а летом во дворе. За все это время никакой агрессии собака к людям не проявляла, собака очень добрая, играет с детьми. Практически все жители дома ухаживают за Гришей, кормят его.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в результате суд признал пенсионера виновным в покушении на жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий из хулиганских побуждений и оштрафовал на 10 000 рублей.
Напомним, 22 апреля 2022 года на улице Южной села Косыревка Липецкого района бездомная двухлетняя собака по кличке Гриша легко доверилась незнакомцу. Но он накинул петлю от одного конца веревки длиной 4-5 метров ей на шею, а другой конец веревки привязал к заднему бамперу своего автомобиля «Лада-Калина», после чего сел за руль машины и, набрав скорость, поехал в направлении кладбища в деревне Кулешовка Липецкого района, и протащил животное по дороге около 434 метров. Но жестокие действия пенсионера не были доведены до конца, поскольку в районе поворота на автодорогу «Орел-Тамбов» за собаку вступился местный житель.
Позже ветеринары диагностировали Грише ушибы, ссадины и рваные раны различной глубины и размера в области грудной клетки и на лапах, а также сильное кровотечение.
Подсудимый вину признал частично и раскаялся. Мужчина рассказал, что 22 апреля 2022 года в послеобеденное время на территории своего дома в селе Косыревка занимался бытовыми делами. На остановке общественного транспорта он увидел незнакомого молодого мужчину, подошел к нему. Тот предложил пенсионеру купить дрель, он согласился, после чего попросил продавца дрели поймать бездомную собаку, бегающую возле многоквартирного дома, где живёт пенсионер. По словам подсудимого, поймав пса, молодой мужчина накинул ему на шею петлю и на верёвке подвел собаку к пенсионеру, который намотал второй конец веревки себе на руку. Поскольку поместить в багажник автомобиля пса не удалось — животное сопротивлялось, пенсионер сел в своей автомобиль, удерживая в руке веревку, второй конец которой был привязан к шее собаки, и начал движение в сторону кладбища в деревне Кулешовка. Собаку он планировал довести до кладбища и оставить там.
Подсудимый уверял: автомобиль двигался с небольшой скоростью около 20 км/ч, ехал пенсионер на второй передаче без газа, и он полагал, что никаких повреждений собаке при таком способе ее перемещения причинено быть не может. Но в какой-то момент водитель заметил, что не видит в зеркало собаку, после чего услышал визг животного.
Выйдя из автомобиля, он обнаружил собаку, лежащую на животе, заметил у нее кровь на лапах. Тут же подъехал на автомобиле «Вольво СХ 60» ранее незнакомый ему мужчина, подошел к пенсионеру и стал ругаться на него, затем сфотографировал подсудимого с животным.
Пенсионер снял веревку с шеи пса, после чего собака убежала в посадки. В суде он настаивал на том, что к бамперу автомобиля веревку не привязывал, умысла на причинение боли и страданий собаке у него не было. Он уверял, что только хотел вывезти животное подальше от дома, чтобы собака не гавкала и не пугала жителей.
Но свидетель, вынесший действия пенсионера сначала на суд общественности, рассказал, что собака всё же была привязана за шею веревкой к заднему бамперу. Он видел, что собака местами бежала, иногда падала, кубарем катилась за автомобилем, потому что была привязана, пыталась высвободиться, но у пса другого выхода не было, кроме как бежать за автомобилем. Увидев всё это, водитель «Вольво» развернулся, догнал «Ладу» и потребовал отпустить собаку, спросив у пенсионера, зачем он издевается над животным. Водитель автомобиля ответил, что собака бездомная и, якобы, она покусала ребенка. Но никакой агрессии у собаки свидетелем замечено не было. Затем свидетель записал на видео, что стало с измученной собакой: она легла грудью на землю, положила голову, у нее сочилась кровь с подушечек передних и задних лап — лапы были стёрты об асфальт и щебёнку...
Уже в присутствии свидетеля мужчина отвязал верёвку от шеи собаки. Вечером того же дня спасший собаку мужчина выложил в в общий чат жителей «Косыревка-Кулешовка» видео
о жестоком обращении с животным. Неравнодушные жители тут же узнали собаку, нашли её, отвезли в ветеринарную клинику. На следующий день работники приюта для бездомных животных «Счастливый берег» забрали Гришу. Узнали в группе «Косыревка-Кулешовка» и пенсионера-мучителя.
Оказалось, что собака по кличке Гриша живёт в Косыревке два года: зимой в подъезде, а летом во дворе. За все это время никакой агрессии собака к людям не проявляла, собака очень добрая, играет с детьми. Практически все жители дома ухаживают за Гришей, кормят его.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в результате суд признал пенсионера виновным в покушении на жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий из хулиганских побуждений и оштрафовал на 10 000 рублей.
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