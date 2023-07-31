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сегодня, 14:39

Орнитолог: «Найденное на огороде гигантское яйцо — это чья-то шутка»

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#яйцо
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Орнитолог: «Найденное на огороде гигантское яйцо — это чья-то шутка»

Специалисты Липецкого зоопарка и заповедника «Галичья гора» прокомментировали фотографию яйца, которое якобы нашёл житель села Верхнее Казачье у себя на огороде.

Сегодня в сообществе «ВКонтакте» «Задонск в эфире» появилась фотография яйца, которое якобы нашёл житель села Верхнее Казачье у себя в огороде.

— Огромное яйцо весом около одного килограмма. Необычную находку сделали жители села Верхнее Казачье у себя в огороде, — говорится в сообщении.

Публикацию прокомментировали специалисты Липецкого зоопарка и заповедника «Галичья гора».

— Чем больше птица — тем больше яйцо. В наших местах самое крупное яйцо — лебяжье, но оно отнюдь не таких больших размеров, да и не будет самка лебедя откладывать яйца в огороде: гнездо строится в глухих местах где-то вблизи прудов, — сказала заведующая просветительским отделом липецкого зоопарка Ольга Кривошеева.

А заместитель директора заповедника «Галичья гора» по научно-исследовательской работе, орнитолог Владимир Сарычев, считает находку чьей-то шуткой.

— В дикой природе в России нет птиц, способных нести такие яйца! Если это яйцо — скорее всего, его специально подбросил какой-нибудь сосед или приятель ради шутки. По размеру и весу оно похоже на страусиное яйцо — страусов сейчас содержат и разводят на многих фермах, но это яйцо вытянутой формы, а у страусов оно более округлое. Я бы предположил, что на фото может быть гигантский гриб головач. Но они тоже более круглые и мягкие — с яйцом не спутаешь! Если это, действительно, яйцо — то оно точно не из нашей дикой фауны! — Считает Владимир Сарычев.

Версию о том, что на фотографии может быть гриб, поддержала миколог заповедника «Галичья гора» Людмила Сарычева. Но речь уже шла о грибе рода Фаллюс.

— Большая вероятность, что на фото гриб рода Фаллюс (латинское название Phallus impudicus). У этих грибов — своеобразное развитие, и в наших местах встречаются даже некоторые тропические виды. В земле эти грибы по пропорциям и размерам очень похожи на это «яйцо». Только, если сравнивать с яйцом, они более мягкие и готовы лопнуть. Потом «яйцо» трескается и оттуда появляется трубка с вонючими спорами, — отметила Людмила Сарычева.

Фото -  vk.com/zdnklives
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#яйцо
3

Комментарии (2)

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Синбад Вездеход

9 минут назад
Это -яйцо циклопа,сто пудов!
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Теория заговора

39 минут назад
Что-то давно "Йцукен" не появлялся...
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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