Орнитолог: «Найденное на огороде гигантское яйцо — это чья-то шутка»

Специалисты Липецкого зоопарка и заповедника «Галичья гора» прокомментировали фотографию яйца, которое якобы нашёл житель села Верхнее Казачье у себя на огороде.

— Большая вероятность, что на фото гриб рода Фаллюс (латинское название Phallus impudicus). У этих грибов — своеобразное развитие, и в наших местах встречаются даже некоторые тропические виды. В земле эти грибы по пропорциям и размерам очень похожи на это «яйцо». Только, если сравнивать с яйцом, они более мягкие и готовы лопнуть. Потом «яйцо» трескается и оттуда появляется трубка с вонючими спорами, — отметила Людмила Сарычева.

Сегодня в сообществе «ВКонтакте» «Задонск в эфире» появилась фотография яйца, которое якобы нашёл житель села Верхнее Казачье у себя в огороде.— Огромное яйцо весом около одного килограмма. Необычную находку сделали жители села Верхнее Казачье у себя в огороде, — говорится в сообщении.Публикацию прокомментировали специалисты Липецкого зоопарка и заповедника «Галичья гора».— Чем больше птица — тем больше яйцо. В наших местах самое крупное яйцо — лебяжье, но оно отнюдь не таких больших размеров, да и не будет самка лебедя откладывать яйца в огороде: гнездо строится в глухих местах где-то вблизи прудов, — сказала заведующая просветительским отделом липецкого зоопарка Ольга Кривошеева.А заместитель директора заповедника «Галичья гора» по научно-исследовательской работе, орнитолог Владимир Сарычев, считает находку чьей-то шуткой.— В дикой природе в России нет птиц, способных нести такие яйца! Если это яйцо — скорее всего, его специально подбросил какой-нибудь сосед или приятель ради шутки. По размеру и весу оно похоже на страусиное яйцо — страусов сейчас содержат и разводят на многих фермах, но это яйцо вытянутой формы, а у страусов оно более округлое. Я бы предположил, что на фото может быть гигантский гриб головач. Но они тоже более круглые и мягкие — с яйцом не спутаешь! Если это, действительно, яйцо — то оно точно не из нашей дикой фауны! — Считает Владимир Сарычев.Версию о том, что на фотографии может быть гриб, поддержала миколог заповедника «Галичья гора» Людмила Сарычева. Но речь уже шла о грибе рода Фаллюс.