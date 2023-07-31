Общество
41 минуту назад
Не закончив строительство одной трамвайной ветки, концессионер вынужденно взялся за демонтаж другой
548
Подрядчикам ООО «Мовиста Регионы Липецк» приходится ждать сетевиков и проектировщиков.
29 июля концессионер, ООО «Мовиста Регионы Липецк», переместил своих подрядчиков со строительства трамвайной ветки в поселке ЛТЗ на новый участок. Строители начали демонтаж существующей ветки длиной 2,4 км от трамвайного депо на улице Полиграфической до перекрестка проспекта 60 лет СССР с улицей Меркулова.
Кувалды, ломы, монтировки, метровой длины гаечные ключи, профессиональные перфораторы, погрузчики и бульдозеры — вот те инструменты и машины, которые позволяют отделять рельсы от железобетонных шпал или просто отдирать их, как говорится, на силу, от гнилых деревянных. Рельсы и шпалы подрядная организация «Стройсервис» складирует у гаражного кооператива на улице Московской, а у парка Победы напротив дома №45 по улице 60 лет СССР — разбит строительный городок субподрядчика, ООО «СПС-строй». На пару эти компании должны демонтировать существующие трамвайные пути и построить новые.
— На радиусе новой ветки, на перекрестке проспекта 60 лет СССР с улицами Полиграфической и Кривенкова, проектом предусмотрено строительство дренажной сети с колодцами для быстрого ухода дождевых и талых вод, — рассказал GOROD48 заместитель директора ООО «СПС-строй» Андрей Студнев.
То, что ливневая канализация необходима, видно по состоянию деревянных шпал, которые выдирают рабочие. Они начисто сгнили. Андрей Студнев этому совершенно не удивлен: судя по маркировке рельс их укладывали в 1981 году. Новые рельсы, обычные железнодорожные марки «Р-65», уложат опять-таки на деревянные шпалы с пропиткой из креозота, так как на поворотах трамвайных путей нельзя использовать железобетонные, с жестким крепежом. Железобетонные будут использованы на прямых участках путей.
Что же до путей на въезде и выезде из трамвайного депо, то концессионер постарается заменить их на новые за несколько дней. Во время этой работы трамваи по городу, конечно, ходить не будут.
Но почему подрядчик, ООО «Стройсервис», начал работу на новом участке, если рельсы в Тракторном до конца не уложены? На расстоянии 2,2 километра, от остановки «Доменная печь №6» до остановки «Краснозаводская улица», не сделано и половины новой ветки.
— Нас перевели на новый объект, чтобы избежать простоя в Тракторном, — объясняет представитель «Стройсервиса» Евгений Ламинога. — Мы до сих пор не получили проектных решений собственников подземных коммуникаций на работы в местах их пересечения с новыми путями. Эти работы нам не согласовал и липецкий проектный институт. Поэтому, не закончив тот этап, мы начали этот. Проектировщики обещают согласовать работу в проблемных местах к 5 августа.
По словам Евгения Ламиноги, его компания в Липецке поставлена в такую ситуацию, что проектные решения на прокладку путей в местах пересечения с сетями и коммуникациями строители получают параллельно с проведением работ. Это неудобно и может затянуть выполнение концессии, ведь подобных узких мест будет предостаточно: по проекту к концу 2025 года необходимо заменить 40,8 километра трамвайных путей и построить новую ветку в 5,2 километра по улицам Катукова и Стаханова. А еще подрядчику нужно тянуть новую контактную сеть с заменой опор на новые. И это тоже станет проблемой, ведь на таких опорах висят сети уличного освещения и интернет-провайдеров.
— Заместитель мэра Липецка Николай Дергунов курирует эту тему. Раз в неделю мы встречаемся в его кабинете с проектировщиками и с представителями разных ресурсных организаций, — говорит Евгений Ламинога.
Мы переправили представителю «Стройсервиса» вопрос от водителей. Позволит ли концессия устранить неудобные для проезда стыки дорог с рельсами? Ответ: да. Эта болезнь будет вылечена: после завершения работ по концессии водителям не придется сбрасывать скорость до 5 км/ч в страхе смять диски, порвать резину и убить подвеску.
Напомним, что липецкая дочка екатеринбургской «Группы Мовиста» по концессии стоимостью 14,5 млрд рублей должна к 1 декабря 2025 года реконструировать всю сеть городского электротранспорта, купить 46 односекционных вагонов и 10 электробусов.
Кувалды, ломы, монтировки, метровой длины гаечные ключи, профессиональные перфораторы, погрузчики и бульдозеры — вот те инструменты и машины, которые позволяют отделять рельсы от железобетонных шпал или просто отдирать их, как говорится, на силу, от гнилых деревянных. Рельсы и шпалы подрядная организация «Стройсервис» складирует у гаражного кооператива на улице Московской, а у парка Победы напротив дома №45 по улице 60 лет СССР — разбит строительный городок субподрядчика, ООО «СПС-строй». На пару эти компании должны демонтировать существующие трамвайные пути и построить новые.
— На радиусе новой ветки, на перекрестке проспекта 60 лет СССР с улицами Полиграфической и Кривенкова, проектом предусмотрено строительство дренажной сети с колодцами для быстрого ухода дождевых и талых вод, — рассказал GOROD48 заместитель директора ООО «СПС-строй» Андрей Студнев.
То, что ливневая канализация необходима, видно по состоянию деревянных шпал, которые выдирают рабочие. Они начисто сгнили. Андрей Студнев этому совершенно не удивлен: судя по маркировке рельс их укладывали в 1981 году. Новые рельсы, обычные железнодорожные марки «Р-65», уложат опять-таки на деревянные шпалы с пропиткой из креозота, так как на поворотах трамвайных путей нельзя использовать железобетонные, с жестким крепежом. Железобетонные будут использованы на прямых участках путей.
Что же до путей на въезде и выезде из трамвайного депо, то концессионер постарается заменить их на новые за несколько дней. Во время этой работы трамваи по городу, конечно, ходить не будут.
Но почему подрядчик, ООО «Стройсервис», начал работу на новом участке, если рельсы в Тракторном до конца не уложены? На расстоянии 2,2 километра, от остановки «Доменная печь №6» до остановки «Краснозаводская улица», не сделано и половины новой ветки.
— Нас перевели на новый объект, чтобы избежать простоя в Тракторном, — объясняет представитель «Стройсервиса» Евгений Ламинога. — Мы до сих пор не получили проектных решений собственников подземных коммуникаций на работы в местах их пересечения с новыми путями. Эти работы нам не согласовал и липецкий проектный институт. Поэтому, не закончив тот этап, мы начали этот. Проектировщики обещают согласовать работу в проблемных местах к 5 августа.
По словам Евгения Ламиноги, его компания в Липецке поставлена в такую ситуацию, что проектные решения на прокладку путей в местах пересечения с сетями и коммуникациями строители получают параллельно с проведением работ. Это неудобно и может затянуть выполнение концессии, ведь подобных узких мест будет предостаточно: по проекту к концу 2025 года необходимо заменить 40,8 километра трамвайных путей и построить новую ветку в 5,2 километра по улицам Катукова и Стаханова. А еще подрядчику нужно тянуть новую контактную сеть с заменой опор на новые. И это тоже станет проблемой, ведь на таких опорах висят сети уличного освещения и интернет-провайдеров.
— Заместитель мэра Липецка Николай Дергунов курирует эту тему. Раз в неделю мы встречаемся в его кабинете с проектировщиками и с представителями разных ресурсных организаций, — говорит Евгений Ламинога.
Мы переправили представителю «Стройсервиса» вопрос от водителей. Позволит ли концессия устранить неудобные для проезда стыки дорог с рельсами? Ответ: да. Эта болезнь будет вылечена: после завершения работ по концессии водителям не придется сбрасывать скорость до 5 км/ч в страхе смять диски, порвать резину и убить подвеску.
Напомним, что липецкая дочка екатеринбургской «Группы Мовиста» по концессии стоимостью 14,5 млрд рублей должна к 1 декабря 2025 года реконструировать всю сеть городского электротранспорта, купить 46 односекционных вагонов и 10 электробусов.
548