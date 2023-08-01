Происшествия
сегодня, 11:33
Падение 28-летней женщины в Липецке с 12-го этажа на автомобиль записали камеры наблюдения
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Обстоятельства происшествия проверяет полиция.
Падение 28-летней женщины с 12-го этажа на автомобиль записали камеры наблюдения. Cудя по записи, женщина выпала из окна дома №6 по улице Свиридова в 01:58. Уже в 02:07 во дворе дома появляется наряд ДПС, в 02:10 — сотрудники патрульно-постовой службы, в 02:11 — бригада скорой помощи.
Напомним, женщина осталась жива, она госпитализирована с многочисленными травмами. Отдел полиции №7 проверяет обстоятельства происшествия.
Напомним, женщина осталась жива, она госпитализирована с многочисленными травмами. Отдел полиции №7 проверяет обстоятельства происшествия.
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