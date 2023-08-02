Погода позволила наблюдать осетровое суперлуние в Липецке

В этом месяце такое явление можно наблюдать дважды.

Несмотря на облачность в Липецке со вчерашнего вечера можно было увидеть суперлуние. Это астрономическое явление не столь редкое, но является одним из самых зрелищных. По словам астрономов, во время суперлуния спутник Земли становится визуально больше почти на 10-15 процентов, и ярче процентов на 15-30.Сегодня Луна приблизилась к Земле на 23 тысячи километров и расстояние между центрами планет составляет 357 309 километров. Максимальное сближение Земли и ее спутника произойдет в 08:53 по московскому времени.Сегодняшнее суперлуние называют «Осетровым» — когда-то считалось, что под такой луной увеличиваются уловы осетра. Примечательно, что в этом месяце будет еще одно суперлуние — 30 августа. А последнее в 2023 году суперлуние произойдет 29 сентября.