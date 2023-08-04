Происшествия

57 минут назад

Упавшая на автомобиль с 12-го этажа липчанка переведена из реанимации в отделение травматологии

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#падение с высоты
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По прогнозам, в больнице 28-летней женщине предстоит провести не меньше месяца.

Упавшая на автомобиль с 12-этажа дома №6 по улице Свиридова 28-летняя липчанка сегодня переведена из реанимации в отделение травмотологии. Её состояние стабильное, средней тяжести. Об этом GOROD48 сообщили в администрации Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол».

Напомним, 1 августа в 01:58 женщина выпала из окна 12-го этажа и приземлилась на машину. Происшествие записали камеры видеонаблюдения. Липчанка получила сочетанную травму: черепно-мозговую травму — сотрясение головного мозга, переломы рёбер, перелом костей таза без смещения. По прогнозам, в больнице 28-летней женщине предстоит провести не меньше месяца.

Хозяин помятой машины написал в полицию заявление о порче имущества. 
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#падение с высоты
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Комментарии (2)

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???

18 минут назад
А почему упала - то???
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Веселый

20 минут назад
Хоть у нее спросить,какое состояние когда летишь
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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