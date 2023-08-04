Происшествия
57 минут назад
Упавшая на автомобиль с 12-го этажа липчанка переведена из реанимации в отделение травматологии
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По прогнозам, в больнице 28-летней женщине предстоит провести не меньше месяца.
Упавшая на автомобиль с 12-этажа дома №6 по улице Свиридова 28-летняя липчанка сегодня переведена из реанимации в отделение травмотологии. Её состояние стабильное, средней тяжести. Об этом GOROD48 сообщили в администрации Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол».
Напомним, 1 августа в 01:58 женщина выпала из окна 12-го этажа и приземлилась на машину. Происшествие записали камеры видеонаблюдения. Липчанка получила сочетанную травму: черепно-мозговую травму — сотрясение головного мозга, переломы рёбер, перелом костей таза без смещения. По прогнозам, в больнице 28-летней женщине предстоит провести не меньше месяца.
Хозяин помятой машины написал в полицию заявление о порче имущества.
Напомним, 1 августа в 01:58 женщина выпала из окна 12-го этажа и приземлилась на машину. Происшествие записали камеры видеонаблюдения. Липчанка получила сочетанную травму: черепно-мозговую травму — сотрясение головного мозга, переломы рёбер, перелом костей таза без смещения. По прогнозам, в больнице 28-летней женщине предстоит провести не меньше месяца.
Хозяин помятой машины написал в полицию заявление о порче имущества.
2 1001
???
Веселый