Общество

сегодня, 10:25

Написанное помадой на лбу ребёнка слово из трёх букв обернулось штрафом

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#оскорбление #дети #хулиганство
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Написанное помадой на лбу ребёнка слово из трёх букв обернулось штрафом

19-летнему хулигану, который сейчас служит в армии, также предъявлен иск о компенсации морального вреда в 20 000 рублей.

В Добровском районе суд оштрафовал 19-летнего парня на 3 000 рублей за оскорбление 7-летнего ребенка: 6 мая юноша написал на лбу мальчика губной помадой нецензурное слово из трех букв. 

Произошло это на детской площадке возле Дома культуры. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, к ребенку подошли двое парней, и один из них — 19-летний уроженец Калмыкии, удерживая мальчика за руки, из хулиганских побуждений сделал надпись на его лбу. Так как место оказалось людным, хулиганов, после обращения родителей мальчика в правоохранительные органы, быстро вычислили. 

Было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Кроме того, прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с юноши 20 тысяч рублей компенсации морального вреда. 

Добавим, что 19-летний уроженец Калмыкии сейчас проходит срочную службу в одной из липецких частей.  
10 1282
#оскорбление #дети #хулиганство
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Комментарии (10)

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Гость

10 минут назад
Житель поневоле, так пишите жалобу в гос.органы, а не в комментариях к новости
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Патриот

20 минут назад
Сторонник европейских ценностей? Да, калмыки нынче не те...
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Мишаня

21 минуту назад
А что же родители в это время делали? Опять телефончики у мамашек...или 7' летние в многолюдных местах тоже самостоятельно выгуливаются.?
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Житель поневоле

24 минуты назад
А никто не хочет возбудить уголовное дело по поводу рекламы, где папа учит сына отдавать долги???не учить, как тх делать не надо, а как отдавать через Беликова??? Как вообще в это детей можно вовлекать??,
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Университетский

25 минут назад
Калмык, темный ты чел!
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Липчанин.

26 минут назад
А в армию он тоже с помадой пошёл???
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Калмык

48 минут назад
В Липецке,это как.
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Сокол

48 минут назад
Ястреб, приезжай на сокол тебе здесь на лбу набьют тату, за ребенка порвут
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Ястреб

сегодня, 10:47
Ну и также на их лбах ножом нацарапать это же словечко и ещё дату и подпись с печатью! Зачем идти в суд.
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Во как!

сегодня, 10:46
«уроженец Калмыкии сейчас уже проходит срочную службу в армии в одной из липецких частей». А мой сын - уроженец Липецка - проходил срочную службу в Омске и Костроме!
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