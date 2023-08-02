Написанное помадой на лбу ребёнка слово из трёх букв обернулось штрафом

19-летнему хулигану, который сейчас служит в армии, также предъявлен иск о компенсации морального вреда в 20 000 рублей.

В Добровском районе суд оштрафовал 19-летнего парня на 3 000 рублей за оскорбление 7-летнего ребенка: 6 мая юноша написал на лбу мальчика губной помадой нецензурное слово из трех букв.



Произошло это на детской площадке возле Дома культуры. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, к ребенку подошли двое парней, и один из них — 19-летний уроженец Калмыкии, удерживая мальчика за руки, из хулиганских побуждений сделал надпись на его лбу. Так как место оказалось людным, хулиганов, после обращения родителей мальчика в правоохранительные органы, быстро вычислили.



Было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Кроме того, прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с юноши 20 тысяч рублей компенсации морального вреда.



Добавим, что 19-летний уроженец Калмыкии сейчас проходит срочную службу в одной из липецких частей.

