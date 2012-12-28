Полицейские раскрыли кражу шести овец

Животных вывезли на автомобиле и продали за треть цены.



Долгоруковские полицейские задержали подозреваемую в краже шести овец с подворья 67-летней пенсионерки. Пропавших животных женщина оценила в 60 000 рублей.Оказалось, что овец украла односельчанка пенсионерки. Ночью она пробралась в ее двор, вывела животных и погрузила свой автомобиль. Овец она продала за 18 000 рублей.— Местонахождение украденных овец установлено. Они изъяты и возвращены владелице, — рассказали в пресс-службе областного управления МВД.Возбуждено уголовное дело о краже.