От чугунных труб и селекции семян до здорового питания и ИИ: ключевые соглашения и проекты Липецкой области на ПМЭФ-2025
Липецкая вечЁрка: погибшая под поездом, разборки с пистолетом и афера на 2,5 миллиарда рублей
Происшествия
390
сегодня, 09:46
8
Полицейские раскрыли кражу шести овец
Животных вывезли на автомобиле и продали за треть цены.
Оказалось, что овец украла односельчанка пенсионерки. Ночью она пробралась в ее двор, вывела животных и погрузила свой автомобиль. Овец она продала за 18 000 рублей.
— Местонахождение украденных овец установлено. Они изъяты и возвращены владелице, — рассказали в пресс-службе областного управления МВД.
Возбуждено уголовное дело о краже.
0
0
0
1
4
Комментарии (8)