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сегодня, 09:46
8

Полицейские раскрыли кражу шести овец

Животных вывезли на автомобиле и продали за треть цены.

Долгоруковские полицейские задержали подозреваемую в краже шести овец с подворья 67-летней пенсионерки. Пропавших животных женщина оценила в 60 000 рублей.

Оказалось, что овец украла односельчанка пенсионерки. Ночью она пробралась в ее двор, вывела животных и погрузила свой автомобиль. Овец она продала за 18 000 рублей. 

— Местонахождение украденных овец установлено. Они изъяты и возвращены владелице, — рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

Возбуждено уголовное дело о краже.

кража
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Зоопарк
1 минуту назад
овцы просили передать благодарность долгоруковским стражам порядка
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Овца
4 минуты назад
Было не 6, а 7 овец. Так как было 6 украденных овец и одна которая крала.
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Почему-то
7 минут назад
А моя тёща на месте!
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А шо
16 минут назад
У баб пошла оптимизация.Одни грабят государство,другие односельчан.
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Лиза
19 минут назад
Хорошо, что овцы живы и здоровы возвращены своей хозяйке.
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Ага
22 минуты назад
Три цены за одну или за опт? 6 овц 60 тыс стоят.
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Тётя Мотя
35 минут назад
Как так то?Раньше в селе жили с открытыми дверями и ночью и днем,а сейчас воровать стали даже женщины у старушек. Что происходит с сознанием людей?Печально.
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Да
45 минут назад
А Агаты Кристи был похожий сюжет - там тоже овец украли а потом оказалось что это были не овцы вообще, а хозяин выращивал в горах мутантов чтобы они напали на человечество
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