Скучно жить без солнца и без облаков, но невыносимо жить без дураков

Итоги недели.

Вы не поверите, но наибольшее число просмотров на этой неделе собрала новость о том, как. Администрация ландшафтного парка Лога выложила видео, на котором две пожилые женщины, приехавшие с внуками в станицу Старую на автобусе липецкого туроператора, вырывают с корнем цветы с клумбы. Вирусным это видео сделала, конечно, мелодия старого юмористического шоу «Каламбур», та, которая сопровождала сюжеты из жизни «Деревни дураков». В ландшафтном парке сделали нарезку из действий липчанок, сопроводив ее записью: «Очередное видео с бессовестными посетителями».«Уважаемый туроператор, наверняка Вы узнали своих пассажиров, большая просьба — пожалуйста, не привозите их к нам больше никогда!»Да, можно вывезти девушку из деревни, но нельзя вывести деревню из девушки! Посмотрите вокруг, и вы увидите загаженные дворы и тротуары, поломанные лавочки, сожженные урны, расписанные каракулями стены, разбитые остановки.у 41-й школы, GOROD48 написал в эту среду. В МБУ «Управление благоустройства Липецка» разбитые стекла называют большой проблемой: найти хулиганов практически невозможно, а один лист триплекса размером 1200 на 1750 миллиметров обходится городскому бюджету в более чем 12 тысяч рублей.Но за свое липчане готовы порвать любого! Как это было в случае водителя из другого региона, припарковавшегося в центре города.и был за это проклят. Читатель GOROD48, который прислал фотографии автомобиля и угрожающей записки, сообщил, что стекло задней двери «Нивы» было явно заплевано.Да, дураков у нас на сто лет припасено! Это, кстати, не егерь Кузьмич из «Особенностей национальной охоты» первым сказал. Эту глубокую истину внес в «Пословицы русского народа» еще в ХIХ веке фольклорист Владимир Иванович Даль. А историку Николаю Карамзину приписывают одно лишь слово, которым он описал происходящее на Руси: воруют!На этой неделе телегам-канал прокуратуры области сообщил, что в январе-июне этого года выявлены 264 фактов коррупции — на 65% больше, чем в прошлом году. Обычные люди также считают правилом жизни брать все, что плохо лежит. У, у, у… А два собравшихся на природу приятеля, в которых были две бутылки водки, литр мартини, девять шоколадок, две банки кофе, две упаковки пельменей, котлеты по-киевски, две пачки королевских креветок, три банки тушёнки, четыре банки рыбных консервов, соусы чили и ткемали, кусок свинины, несколько стейков, филе индейки, ветчину, чай, колбасу и, неожиданно для пляжного отдыха, — два дезодоранта, две зубные щетки, два геля для душа, мыло и даже жидкость для удаления макияжа!Главная федеральная новость понедельника —, квалифицированный как теракт. Он унес жизни семейной пары из Белгородской области, сделал инвалидом их 14-летнюю дочь.В связи со взрывом уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Юрий Таран сообщил, что. В этот же день уже правительство Липецкой области сообщило, что в пределах своей компетенции также окажет необходимую помощь жителям региона, которые находятся в Крыму и в ближайшее время планируют возвращаться обратно.Как выяснил GOROD48,. Никто из них в агентства за помощью не обращался. Среди них – семья одного из депутатов Липецкого горсовета, отдыхающая под Судаком. По словам депутата, они въехали в Крым до того, как атаковали мост:— У нас все хорошо. Мониторим ситуацию по обратному выезду. Нам уже известно, что часть моста, которая работает на выезд из Крыма, кфункционирует.Однако вчера утром оперштаб Республики Крым сообщил: «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто».Происходящее в зоне СВО откликнулось опасностью появления холеры в Липецке. У главврача областной клинической инфекционной больницы Андрея Филатова, опасения вызываюти разрушение Каховской ГЭС. А еще. Следком возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ — «причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». По данным GOROD48, постояльцу гостиницы «Полет» было 43 года, в Липецк он приехал из Мариуполя весной прошлого года. Все это время беженец жил в гостинице и пил.Тем временем в Москве суд арестовал экс-министра обороны ДНР Игоря Гиркина, известного как Игорь Стрелков. По данным «Российской газеты», руководителя общественного движения «Новороссия» обвинили по ч. 2 ст. 280 УК РФ —. «Московский комсомолец» пишет, что уголовное дело возбудили еще 18 июня на основанииТеперь — о наших мостах. Еще зимой мы написали, что. На этой неделе выезд депутатов горсовета к самому популярному пешеходному мосту между улицами 40 лет Октября и так называемой Коллективкой еще раз подтвердил, что он не может использоваться по своему назначению. Но в этот раз ситуацию не просто констатировали. В этот раз депутаты дали слово, чтоТем временем с одной из сторон Сокольского моста 50-летние чугунные секции ограждения меняют на композитные.— задались вопросами читатели GOROD48, которым известно, что мэрия решила сохранить узнаваемые символы советской эпохи, сокола в круге. Выяснилось, что «птичек» не будет на первых секциях ограды при въездах на мост. Декоративные соколы из материала, который не поддается коррозии, появятся на других элементах. Кстати, сразупереехали в краеведческий музей.от дома 109и до строения 115а, непригодной для проезда из-за обилия ям. Почему областной? Потому что департамент дорожного хозяйства и благоустройства мэрии обжаловал решение Советского районного суда, удовлетворившего соответствующий иск горожан. А вот что делать с провалом на дороге по улице Студеновской у дома №55, «РВК-Липецк» пока не знает., который разрушили и закатали в асфальт во время ремонта дороги.Одной рукой ремонтируем, другой — ломаем?— Да в том месте уже лет пять вонища, вода выходит наружу и смердит. Кстати, видимо из-за этого тот дом и расселили, так как фундамент подмыло. Да и собственники помещения сделали там перепланировку, ослабили несущую конструкцию дома, из-за чего по нему пошли трещины. Дом признали аварийным, — некийвыдвинул еще одну версию провала.— Забрать у Апиной гонорар 9 млн и отремонтировать коллектор на эти деньги, — предложил читатель под ником— Г-да руководители, оторвите попу от кресел и хоть однажды посетите объект и работу, которой Вы типа руководите. Лето на улице. Не устали еще советское латать? — обратился к чиновникамВ понедельник GOROD48 написал, что, о появлении которого было известно еще тремя днями ранее. А в пятницу наш читатель сообщил еще об одном таком адресе – у дома №116 по Тельмана:Вот ведь парадокс: по улицам текут реки из чистой воды, кубометр которой обходится горожанам в 33 рубля 52 копейки, а в реке Воронеж вода непригодна не то что для питья, а для купания! Об этом депутатам горсовета сообщил заместитель руководителя областного управления Роспотребназора Кирилл Яковлев:. Остальные — небезопасны по микробиологическим показателям воды. Санитарный врач добавил, что после сильных ливней вся река становится небезопасной из-за обилия в воде смытых с улиц грязи и болезнетворных организмов.GOROD48 спросил у липчан:Все были единодушны: в этом году лето не задалось.В селе Кривополянье Чаплыгинского района разгорается скандал с ремонтом школы.. Директор ООО «Диапазон» Баходирхон Жалолов, который хотел получить этот контракт, бдительно следит за тем, как идет ремонт. По мнению бизнесмена, дело продвигается с нарушениями и не так быстро, как скоро заказчик закрывает акты выполненных работ. Поэтому он пожаловался в прокуратуру и полицию.В Липецке же. На ремонт фасада, кровли, административных помещений 1-го этажа, эндоскопических кабинетов, лестничных спусков и отмостки вокруг здания выделили 30 миллионов рублей.Вопрос:По Осеннему проезду, 2 и на улице 9 микрорайон, 16? Ответа у начальника управления капремонта мэрии Олега Лустина пока нет. В мэрии же хотят отделаться малой кровью, найти варианты, которые позволили бы сэкономить бюджетные деньги. В частности, есть надежда, что эти хрущевки за свой счет могли бы снести застройщики, желающие построить на освободившихся участках новые дома.Еще об одной проблеме, незаконной уличной торговле, говорили на этой неделе в горсовете. Начальник управления потребительского рынка администрации Липецка Ася Франценюк призналась, что не может убедить бабулек перейти с торговли на асфальте на прилавки городских ярмарок, на которых для них бесплатны до 60% мест. Причина – упрямство, не желание изменять насиженному месту. Сразу же после окончании этого заседания GOROD48 посетил два таких места, остановку «Шкатова» у дома №8 по улице Гагарина и Плехановский пассаж.— Мы кушать хотим, — сказала женщина средних лет, продающая носки, трусы и прочие вещи прямо под задней стеной легального фруктово-овощного киоска. — Куда я пойду со своей астмой и сахарным диабетом? Я вот сейчас к пенсии что-нибудь сшибу и уйду.А бойкая старушка, стоящая под стеной «Европорта» с пакетами разного съестного, четко дала понять, что уходить никуда не собирается. Более того, дает понять, что у нее все схвачено:На имя спикера горсовета Евгении Фрай пришло письмо с 303 подписями жителей дома №31 по улице Вермишева, попросивших привести в порядок территорию Каменного лога от их дома до насосной станции в районе парка Победы.— взмолился представитель удрученной грязью и вонью общественности пенсионер Виктор Матовников. Деньги для приведения лога в порядок пенсионер предложил изыскать за счет штрафов с ресурсных организаций и хозяйствующих субъектов, которые загрязняют урочище: сливают туда нечистоты, выбрасывают мусор. Другой гость горсовета, президент региональной федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Геннадий Хрюкин, с собой принес даже ретро-снимок участка Каменного лога, выше которого сегодня стоят дома по улице 8 Марта:— Это красивейшее место, которое еще в 70-е годы прошлого века назвали маленькой Швейцарией. Школьником помню, что в логу не было деревьев, а по его дну текла река. Сейчас лог — свалка мусора в центре Липецка. Если навести порядок, то Каменный лог не уступит Воргольским скалам, которыми все восхищаются.Добавим, что деревенские граферы изуродовали и красивейший скальный выход, на котором когда-то тренировались липецкие альпинисты.Первые попытки расчистить Каменный лог предпринималась мэром Михаилом Гулевским: между 15-м микрорайоном и улицей Звездной появился спортивный городок. При следующем мэре Сергее Иванове власти попытались реализовать грандиозный проект благоустройства урочища, который закончился громким фиаско — после него в районе моста через Каменный лог осталось железобетонное корыто, которое должно было стать руслом едва живой Липовки. В 2019 году мэрия расчистила верховья Каменного лога в районе «Елецкого», в этом году разработан проект очистки Комсомольского пруда. Но все эти действия фрагментарны и не дают желаемого результата – лог, который мог бы стать хоть какой-то достопримечательностью города, по-прежнему один из самых ярких примеров жуткой липецкой провинциальности.Зато на Кольцевой площади начали готовить. Это будет третий из четырех монументов, которые устанавливаются в Липецке силами четверки меценатов. А. Также на деньги меценатов. Мэр Евгения Уваркина особо обратила внимание на то, чтобы после установки памятников были восстановлены клумбы.Новости про памятники собрали более сотни комментариев.— У нас в городе ещё нет памятника доменной печи, почему бы не поставить, — предложила— Лучше девушку с веслом поставьте, а не вот это всё, — дала совет— Памятник мешку сахара или сахарной свекле надо поставить, — сослался на имеющиеся подобные памятники в мире— Памятник Невскому — это хорошо. Только на месте падения бомбардировщика Як-28, месте гибли Сергея Максимовича Шерстобитов и Леонтия Александровича Кривенкова, с 1968 года стоит только памятный камень. Странно всё это, — написал. В порыве ярости, разыскивая врача, который, по версии дебошира, не хотел лечить мать его жены, он бил монтировкой машины ничего не подозревающих людей. Конечно, получил судимость. Как говорится, на зло бабушке отморозил уши!А эта история — на посошок.. Изъятую и приобщенную к уголовным делам технику стоимостью 1,8 миллиона рублей он продавал через комиссионки и ломбарды. Еще раз: важняк! кража вещдоков! ломбард! Ну, не из Деревни ли дураков этот малый?