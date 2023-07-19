Общество

38 минут назад

Роспотребнадзор: в Липецке можно купаться только на сокольском пляже

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#пляж #отдых
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Роспотребнадзор: в Липецке можно купаться только на сокольском пляже

Остальные места отдыха горожан на реке Воронеж небезопасны по микробиологическим показателям.

На заседании комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии Липецкого горсовета во время обсуждения вопроса безопасности людей на водных объектах заместитель руководителя областного управления Роспотребназора Кирилл Яковлев сообщил, что в Липецке можно купаться только на сокольском пляже.

— Из 15 проб воды поверхностных водоемов, исследованных на микробиологические показатели, семь не соответствовали санитарным нормам. Администрации Липецка направлены два заключения о несоответствии воды по микробиологическим требованиям в районе центрального пляжа и пляжа в районе поселка тракторостроителей, — сказал санитарный врач.

Кирилл Яковлев добавил, что на этих двух пляжах в реке Воронеж купаться нельзя, что там не должно быть людей. А еще добавил, что после сильных ливней вся река становится небезопасной для людей из-за обилия грязи и болезнетворных организмов, которые смываются в воду потоками воды, текущими по улицам и незащищенной станциями очистки ливневкам.

В черте Липецка на реке Воронеж есть еще два пляжа — Новолипецкий и на набережной. О них заместитель руководителя областного управления Роспотребназора не сказал ни слова. Но о них рассказал заместитель начальника городского управление по делам ГО и ЧС Андрей Махортых. По его словам, в Липецке официально открыт только сокольский пляж. Все остальные де-юре закрыты для отдыха. Всего же в городе официально запрещено купание в 70 местах — сюда включены, например, пруды, как находящиеся в муниципальной, так и в федеральной собственности.

— Тем не менее на центральном пляже, на набережной, пляжах в районах НЛМК и ЛТЗ, как и на сокольском пляже, организовано дежурство спасателей. Дополнительно развернут спасательный пост на Силикатных озерах. Как и в прошлом году, силами нашего спасательного отряда предусмотрено создание общественного спасательного поста. Он мобильный и выставляется в зависимости от складывающейся обстановки в наиболее посещаемых местах: Силикатных озерах и на Ниженки. Мобильный пост оборудован необходимым снаряжением и укомплектован спасателями, прошедшими специальную подготовку по спасению людей, — сказал Андрей Махортых.
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#пляж #отдых
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Комментарии (4)

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.....

25 минут назад
Может пора объяснить тогда жителям для чего тратятся деньги на благоустройство городских пляжей, если они потом оказываются закрытыми?
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077

27 минут назад
С таким летом купаться??????
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Обещалкин

29 минут назад
А как обстоят дела с Гельминтами на реке Воронеж и и. Слободка в селе Каликино.в местах сброса воды с Рыбопитомник а.А?.Обследовали?
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Гость

29 минут назад
Спасибо,но с таким летом что-то и купаться не хочется.
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