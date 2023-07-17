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сегодня, 10:40

А где же птички?

6 589
#Сокольский мост #ремонт #благоустройство
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А где же птички?

Горожане озаботились отсутствием символа моста.

На Сокольском мосту начали устанавливать новое ограждение. Липчане, проезжающие мимо, сильно удивились, не увидев на фрагментах конструкции «птичек» — эмблемы завода «Свободный сокол» и символа моста — птиц на фоне круга.





«Птички должны быть», заверили в мэрии. 

 — Узнаваемых символов в виде соколов в круге не было на подходах к мосту, поэтому они не предусмотрены на этой же части отремонтированного объекта. При работах ООО «Инфинити Групп» исходит из технического задания заказчика и соблюдает принципы исторической достоверности. Символы будут установлены там же, где они находились ранее. Добавим, что текущий ремонт моста проводится с использованием современных технологий и материалов. Работы идут в штатном режиме, — уточнили в ООО «Инфинили Групп».

Напомним, в середине марта, когда с моста начали демонтировать ограждение, горожане озаботились судьбой символа моста. Заместитель главного смотрителя Липецка Сергей Жуков рассказал тогда, что эмблема предусмотрена и на новом ограждении, только «птички» будут не чугунными, а композитными. Также весной пообещали, что одну из «птичек» отдадут в краеведческий музей, чтобы сохранить для истории. Пока музейщикам «птичку» не привезли.

В августе планируется перекрыть вторую часть моста, открыв уже отремотированную.
6 589
#Сокольский мост #ремонт #благоустройство
1

Комментарии (6)

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Смотритель

1 минуту назад
все превращают в непотребство
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Скоро

34 минуты назад
С Китая пласстмасовых пришлют,закупят.
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Коммунист

51 минуту назад
Птичек декоммунизировали..
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Долгий ремонт

56 минут назад
Птичек прикрутят потом на проволочке.
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Житель

57 минут назад
Птички улетели на юг ! А бараны ушли в горы !
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Гость

58 минут назад
А где же птички .Сказано же пока в зоопарке
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В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
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