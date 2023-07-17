Общество
сегодня, 10:40
А где же птички?
Горожане озаботились отсутствием символа моста.
На Сокольском мосту начали устанавливать новое ограждение. Липчане, проезжающие мимо, сильно удивились, не увидев на фрагментах конструкции «птичек» — эмблемы завода «Свободный сокол» и символа моста — птиц на фоне круга.
«Птички должны быть», заверили в мэрии.
— Узнаваемых символов в виде соколов в круге не было на подходах к мосту, поэтому они не предусмотрены на этой же части отремонтированного объекта. При работах ООО «Инфинити Групп» исходит из технического задания заказчика и соблюдает принципы исторической достоверности. Символы будут установлены там же, где они находились ранее. Добавим, что текущий ремонт моста проводится с использованием современных технологий и материалов. Работы идут в штатном режиме, — уточнили в ООО «Инфинили Групп».
Напомним, в середине марта, когда с моста начали демонтировать ограждение, горожане озаботились судьбой символа моста. Заместитель главного смотрителя Липецка Сергей Жуков рассказал тогда, что эмблема предусмотрена и на новом ограждении, только «птички» будут не чугунными, а композитными. Также весной пообещали, что одну из «птичек» отдадут в краеведческий музей, чтобы сохранить для истории. Пока музейщикам «птичку» не привезли.
В августе планируется перекрыть вторую часть моста, открыв уже отремотированную.
«Птички должны быть», заверили в мэрии.
— Узнаваемых символов в виде соколов в круге не было на подходах к мосту, поэтому они не предусмотрены на этой же части отремонтированного объекта. При работах ООО «Инфинити Групп» исходит из технического задания заказчика и соблюдает принципы исторической достоверности. Символы будут установлены там же, где они находились ранее. Добавим, что текущий ремонт моста проводится с использованием современных технологий и материалов. Работы идут в штатном режиме, — уточнили в ООО «Инфинили Групп».
Напомним, в середине марта, когда с моста начали демонтировать ограждение, горожане озаботились судьбой символа моста. Заместитель главного смотрителя Липецка Сергей Жуков рассказал тогда, что эмблема предусмотрена и на новом ограждении, только «птички» будут не чугунными, а композитными. Также весной пообещали, что одну из «птичек» отдадут в краеведческий музей, чтобы сохранить для истории. Пока музейщикам «птичку» не привезли.
В августе планируется перекрыть вторую часть моста, открыв уже отремотированную.
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