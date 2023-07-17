Общество
20 минут назад
На улице Ворошилова из-под плитки продолжает бить родник
О появлении в центре города родника было известно ещё в пятницу, но до сих пор его не устранили.
Ещё в пятницу напротив дома №4 по улице Ворошилова из-под тротуарной плитки забил коммунальный родник. Сегодня уже понедельник, а вода всё течёт.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, компания «РВК-Липецк» будет устранять утечку сегодня.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, компания «РВК-Липецк» будет устранять утечку сегодня.
Витек