Общество

20 минут назад

На улице Ворошилова из-под плитки продолжает бить родник

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#ЖКХ
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О появлении в центре города родника было известно ещё в пятницу, но до сих пор его не устранили.

Ещё в пятницу напротив дома №4 по улице Ворошилова из-под тротуарной плитки забил коммунальный родник. Сегодня уже понедельник, а вода всё течёт. 

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, компания «РВК-Липецк» будет устранять утечку сегодня.

1 131
#ЖКХ
1

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Витек

6 минут назад
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В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
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