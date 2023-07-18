Таксиста подозревают в краже телефона у пассажира

Пассажир забыл телефон, а таксист решил подарить его знакомому.

5 июля в Ельце в полицию обратился пассажир такси, во время поездки забывший телефон за 20 000 рублей в машине.



В краже подозревается 28-летний таксист. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, когда водитель заметил, что его пассажир забыл сотовый телефон, он не предпринял никаких мер для его возврата: мужчина оставил мобильный у себя и через некоторое время подарил его знакомому.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Похищенный телефон будет изъят и возвращен владельцу.