Происшествия

42 минуты назад

Таксиста подозревают в краже телефона у пассажира

1 233
#кража
Таксиста подозревают в краже телефона у пассажира

Пассажир забыл телефон, а таксист решил подарить его знакомому.

5 июля в Ельце в полицию обратился пассажир такси, во время поездки забывший телефон за 20 000 рублей в машине.

В краже подозревается 28-летний таксист. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, когда водитель заметил, что его пассажир забыл сотовый телефон, он не предпринял никаких мер для его возврата: мужчина оставил мобильный у себя и через некоторое время подарил его знакомому.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Похищенный телефон будет изъят и возвращен владельцу.
1 233
#кража

Комментарии (1)

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шардак

9 минут назад
Пассажир, скорее всего, был женского пола.
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