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сегодня, 14:24
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Липчанка выиграла первенство России в толкании ядра с личным рекордом

«Королева спорта» одарила наших земляков в Смоленске двумя «золотыми» и одной «серебряной» наградой.

Воспитанница липецкой СШОР по лёгкой атлетике Мария Новикова установился личный рекорд и стала победительницей первенства России среди юношей и девушек до 18 лет в толкании ядра.

Соревнования проходили в Орле. В квалификации наша спортсменка явно берегла силы, поэтому отправила снаряд всего на 13 метров и 17 сантиметров, что позволило выйти в финал с 11-м результатом. Зато в решающий момент Мария преобразилась. В первой же попытке ядро улетело на 15 метров 45 сантиметров. Так далеко Мария не толкала 4-килограммовый снаряд никогда в жизни.

Никто из соперниц повторить достижение не сумел. Татьяна Рабыченко (Ставропольский край) остановилась на отметке 14.56, Анастасия Григорьева (Ленинградская область) — 14,24.

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Хороша (в центре) Маша. Наша!

Результат победителя у юношей Алексея Зимовейского (Ростовская область) — 19,47.

Новикова – восходящая «звездочка» отечественной «королевы спорта». Первенство России U18 она выиграла второй раз в карьере. Тренирует спортсменку участница Олимпийских Игр-2000 Наталья Рощупкина.

На высшую ступень пьедестала почёта в Смоленске поднялся и Егор Бобров из Ельца – в тройном прыжке с результатом 15,02 метра.

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А липчанин Фёдор Белимов стал серебряным призёром по прыжкам в длину, «улетев» на 7,05 метра.

Юношей подготовили Ирина Вишнякова, Лидия Филатова, Михаил Числов. 

Фото из архива участников соревнований
Мария Новикова
толкание ядра
лёгкая атлетика
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Ау
41 минуту назад
Где новость о первенстве Европы по плаванию? Наша девочка в призёрах…
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Аллё
19 минут назад
Твоя девочка? Или тебе тут должны что-то?
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Фокс
49 минут назад
А мне ещё нравится метание молота, как метнёшь, так сразу на южной трибуне первые пять рядов зрителей начинают метаться
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