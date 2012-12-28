Липчанка выиграла первенство России в толкании ядра с личным рекордом

«Королева спорта» одарила наших земляков в Смоленске двумя «золотыми» и одной «серебряной» наградой.

Никто из соперниц повторить достижение не сумел. Татьяна Рабыченко (Ставропольский край) остановилась на отметке 14.56, Анастасия Григорьева (Ленинградская область) — 14,24.









Хороша (в центре) Маша. Наша!





На высшую ступень пьедестала почёта в Смоленске поднялся и Егор Бобров из Ельца – в тройном прыжке с результатом 15,02 метра.















А липчанин Фёдор Белимов стал серебряным призёром по прыжкам в длину, «улетев» на 7,05 метра.







Юношей подготовили Ирина Вишнякова, Лидия Филатова, Михаил Числов.





Фото из архива участников соревнований

Воспитанница липецкой СШОР по лёгкой атлетике Мария Новикова установился личный рекорд и стала победительницей первенства России среди юношей и девушек до 18 лет в толкании ядра.Соревнования проходили в Орле. В квалификации наша спортсменка явно берегла силы, поэтому отправила снаряд всего на 13 метров и 17 сантиметров, что позволило выйти в финал с 11-м результатом. Зато в решающий момент Мария преобразилась. В первой же попытке ядро улетело на 15 метров 45 сантиметров. Так далеко Мария не толкала 4-килограммовый снаряд никогда в жизни.Результат победителя у юношей Алексея Зимовейского (Ростовская область) — 19,47.Новикова – восходящая «звездочка» отечественной «королевы спорта». Первенство России U18 она выиграла второй раз в карьере. Тренирует спортсменку участница Олимпийских Игр-2000 Наталья Рощупкина.