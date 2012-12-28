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Спорт
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сегодня, 14:24
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Липчанка выиграла первенство России в толкании ядра с личным рекордом
«Королева спорта» одарила наших земляков в Смоленске двумя «золотыми» и одной «серебряной» наградой.
Соревнования проходили в Орле. В квалификации наша спортсменка явно берегла силы, поэтому отправила снаряд всего на 13 метров и 17 сантиметров, что позволило выйти в финал с 11-м результатом. Зато в решающий момент Мария преобразилась. В первой же попытке ядро улетело на 15 метров 45 сантиметров. Так далеко Мария не толкала 4-килограммовый снаряд никогда в жизни.
Никто из соперниц повторить достижение не сумел. Татьяна Рабыченко (Ставропольский край) остановилась на отметке 14.56, Анастасия Григорьева (Ленинградская область) — 14,24.
Хороша (в центре) Маша. Наша!
Новикова – восходящая «звездочка» отечественной «королевы спорта». Первенство России U18 она выиграла второй раз в карьере. Тренирует спортсменку участница Олимпийских Игр-2000 Наталья Рощупкина.
На высшую ступень пьедестала почёта в Смоленске поднялся и Егор Бобров из Ельца – в тройном прыжке с результатом 15,02 метра.
А липчанин Фёдор Белимов стал серебряным призёром по прыжкам в длину, «улетев» на 7,05 метра.
Юношей подготовили Ирина Вишнякова, Лидия Филатова, Михаил Числов.
Фото из архива участников соревнований
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