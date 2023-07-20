Общество

сегодня, 13:32

Птичка стала музейным экспонатом

8 396
#птичка #сокольский мост #музей
4

Научные сотрудники привезли сразу три штуки.

Сегодня утром сотрудники краеведческого музея приехали на базу дорожной компании «Инфинити Групп», чтобы забрать символы сокольского моста — чугунных птичек в круге. Большую часть заказчик отправит на металлолом, а три элемента ограждения станут музейными экспонатами. Каждая такая «птичка» весит около 35 килограммов.

— О том, чтобы сохранить этих птичек идея пришла в голову краеведам. Сокольский металлургический завод — одно из старейших предприятий нашего города. А «птичка» — его знак. Разговор начался с чего? Сказали, что этих «птичек» заменят на «птички» из композитных материалов. Чугун толстого сечения простоял 50 лет и еще бы простоял. Жаль, что их снимают. Мы решили их сохранить в музее, чтобы люди знали, что это было. В начале 20-х годов было принято решение назвать завод Свободный Сокол, и эта «птичка» появилась, — рассказала старший научный сотрудник краеведческого музея Зинаида Клокова.

После того, как «птичек» очистят, их выставят в экспозиции, которую сейчас готовят к 70-летию Липецкой области, пояснил младший научный сотрудник краеведческого музея Сергей Воронин.

Напомним, история с «птичками» началась в середине марта, когда рабочие, ремонтирующие сокольский мост, начали снимать ограждение. Горожане заинтересовались судьбой символа виадука и Сокольского завода. Была даже идея отреставрировать «птичек» или сделать новые чугунные. Однако в техзадании к ремонту моста предполагалась реплика из композитных материалов. Часть нового ограждения с «птичками» уже начали устанавливать на мосту.
8 396
#птичка #сокольский мост #музей
4

Комментарии (8)

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Ира348

11 минут назад
Новые соколы сделаны из нержавеющего материала. А старые были сильно повреждены коррозией. Так что лично я замену одобряю
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Сергей

43 минуты назад
Пескоструй, и хороший окрас..... Жаль, грустное видео.
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Дачник Володя

47 минут назад
Птичку жалко...
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Андрей

59 минут назад
на Авито сайт выложите эти птички, стартовая цена птички тысяч 10. Я уверен в Липецке найдутся люди коллекционеры.
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1

сегодня, 13:50
Памятник былой цивилизации
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Викторм

сегодня, 13:49
А давайте посадим тех, кто это техзадание принял?
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Сергей

сегодня, 13:46
Там сейчас, толи из пластика, толи из какой-то жестянки, на саморезах, или болтиках. С одной стороны, в сторону городу, в сторону Сокола пока еще не успели.... Сдать.
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Абв

сегодня, 13:38
Какое отношение к работникам, такие и птички!
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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