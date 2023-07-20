Общество
сегодня, 13:32
Птичка стала музейным экспонатом
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Научные сотрудники привезли сразу три штуки.
Сегодня утром сотрудники краеведческого музея приехали на базу дорожной компании «Инфинити Групп», чтобы забрать символы сокольского моста — чугунных птичек в круге. Большую часть заказчик отправит на металлолом, а три элемента ограждения станут музейными экспонатами. Каждая такая «птичка» весит около 35 килограммов.
— О том, чтобы сохранить этих птичек идея пришла в голову краеведам. Сокольский металлургический завод — одно из старейших предприятий нашего города. А «птичка» — его знак. Разговор начался с чего? Сказали, что этих «птичек» заменят на «птички» из композитных материалов. Чугун толстого сечения простоял 50 лет и еще бы простоял. Жаль, что их снимают. Мы решили их сохранить в музее, чтобы люди знали, что это было. В начале 20-х годов было принято решение назвать завод Свободный Сокол, и эта «птичка» появилась, — рассказала старший научный сотрудник краеведческого музея Зинаида Клокова.
После того, как «птичек» очистят, их выставят в экспозиции, которую сейчас готовят к 70-летию Липецкой области, пояснил младший научный сотрудник краеведческого музея Сергей Воронин.
Напомним, история с «птичками» началась в середине марта, когда рабочие, ремонтирующие сокольский мост, начали снимать ограждение. Горожане заинтересовались судьбой символа виадука и Сокольского завода. Была даже идея отреставрировать «птичек» или сделать новые чугунные. Однако в техзадании к ремонту моста предполагалась реплика из композитных материалов. Часть нового ограждения с «птичками» уже начали устанавливать на мосту.
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