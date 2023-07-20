Птичка стала музейным экспонатом

Научные сотрудники привезли сразу три штуки.

Сегодня утром сотрудники краеведческого музея приехали на базу дорожной компании «Инфинити Групп», чтобы забрать символы сокольского моста — чугунных птичек в круге. Большую часть заказчик отправит на металлолом, а три элемента ограждения станут музейными экспонатами. Каждая такая «птичка» весит около 35 килограммов.

