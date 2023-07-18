Собравшиеся на природу приятели ограбили магазин

Один получил два года, другой — два с половиной года условного срока.

Левобережный районный суд вынес приговор 37-летнему жителю села Сошки Грязинского района и 26-летнему липчанину за грабёж группой лиц по предварительному сговору.



Вечером 6 мая мужчины ограбили в магазин «Пятерочка» на улице Моршанской, заранее распределив между собой роли. Так, 26-летний липчанин должен был оценить окружающую обстановку, и сообщить своему 37-летнему напарнику о безопасности его выхода из помещения магазина, а также следить за тем, чтобы их преступные действия не были обнаружены. А 37-летний грязинец должен был вынести из магазина продукты, находящиеся в двух пластмассовых корзинах .



В двух корзинах оказались две бутылки водки, литр мартини, шесть шоколадок со вкусом рома и изюма, три шоколадки со вкусом фундука и макадамии, два растворимых кофе, две упаковки пельменей из мраморной говядины, котлеты по-киевски, две пачки королевских креветок, три банки говяжьей тушёнки, шпроты из салаки — четыре банки, соусы чили и ткемали, два дезодоранта, cредство для удаления макияжа, две зубные щётки, два геля для душа, два крема для лица, мыло с ароматом календулы, шейка свиная охлажденная, несколько стейков, филе бедра индейки, голень в маринаде, ветчина, чай, колбаса, ребра охлажденные — всего товаров на общую сумму 9 820 рублей.



26-летний мужчина на выходе прикрывал собой сообщника, который с двумя похищенными пластмассовыми корзинами миновал кассовую зону, не оплатив товар.



После этого мужчины попытались скрыться с места совершения преступления, но их действия заметила кассирша, которая как могла попыталась предотвратить хищение и выбежала на улицу вслед за грабителями с требованием вернуть товары. Но мужчины сели в автомобиль и уехали.



Как оказалось, двое грабителей в компании своих товарищей ехали на природу отдыхать и решили вместо закупки продуктов пойти на грабёж. Хотя деньги у мужчин с собой были. Не остановило грабителей даже то, что сотрудница магазина успела их догнать и даже схватила одну корзину с продуктами, но отпустила её, так как 26-летний мужчина крикнул: «Поехали!» и автомобиль резко начал движение.



Сидевшим в машине своим товарищам приятели не стали рассказывать, что ограбили магазин: просто сообщили, что произошел конфликт. Похищенные продукты они все вместе съели и выпили на природе во время застолья.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в результате 37-летнего мужчину приговорили за грабёж по пункту «а» части 2 статьи 161 УК РФ к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, его 26-летнего товарища, который и предложил другу пойти на грабёж, — к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.